Procuraduría suspende a director de Fenoge: lo investigan por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría inició una investigación formal y suspendió provisionalmente por tres meses a Brayan Giraldo Ruiz, director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), entidad regulada por el Ministerio de Minas y Energía. La decisión se tomó por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, relacionadas con la implementación de sistemas solares fotovoltaicos por un valor superior a los 165 mil millones de pesos.

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Según el organismo de control, la Adenda No. 3, que modificaba las reglas del proceso, fue publicada de manera extemporánea. Aunque el documento tiene fecha del 6 de julio de 2026, un análisis forense de metadatos determinó que el archivo PDF fue creado y modificado realmente el 8 de julio de 2026, después de que venciera el plazo legal para hacer cambios. Por otro lado, Giraldo Ruiz habría cambiado el requisito de "certificación de cupo de crédito" de ser un documento simplemente habilitante (cumple/no cumple) a ser un factor que otorgaba puntaje (5 puntos). Esta modificación se habría hecho a pesar de que los subdirectores jurídico y técnico-energético de Fenoge advirtieron por escrito que el cambio no tenía sustento técnico, distorsionaba la selección objetiva y podía favorecer injustamente a ciertos proponentes con mayor acceso al sistema financiero.

Las conductas de Giraldo, por lo tanto, se califican provisionalmente como faltas gravísimas. Entre estas conductas se encuentra participar en "la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal" con una persona que sea incompatible o tenga una "inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley", o que no cuenta con "los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental".



En ese sentido, la Procuraduría ordenó suspender al funcionario mientras se adelanta la investigación, y "comunicar al señor Ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea, presidente del Comité Ejecutivo de Fenoge". Asimismo, indicó que el investigado podrá ser escuchado en versión libre y espontánea, ya sea de manera presencial o por escrito. Tras esta decisión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció la decisión del organismo de control y escribió lo siguiente: @La protección de los recursos públicos empieza por actuar a tiempo. Agradezco a la Procuraduría

por atender las alertas del Empalme Anticorrupción sobre el caso Fenoge. La decisión de intervenir el proceso contractual del programa Colombia Solar, por más de $165 mil millones, y separar temporalmente del cargo al director del FENOGE mientras avanzan las investigaciones, envía un mensaje claro. Los recursos públicos son sagrados".



LAURA VALENTINA MERCADO

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