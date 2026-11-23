La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ordenó este lunes la suspensión provisional de la congresista Verónica Estrada. La representante a la Cámara por el departamento de Antioquia tiene una investigación disciplinaria por, presuntamente, falsificar su título profesional en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, así como la tarjeta profesional que la acreditaba como profesional en esta área.



La congresista del partido Pacto Histórico habría utilizado los documentos falsificados para vincularse como contratista en la Dian durante el año 2025. Se conoció que habría firmado un contrato por $78 millones. Debido a la investigación, la Procuraduría justifica que la suspensión provisional de su cargo como representante obedece a una medida cautelar dentro del mismo proceso.



El escándalo de Estrada se dio a conocer luego de un debate de control político el 17 de noviembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Durante esa sesión, la representante intentó corregir al canciller Omar Bula sobre temas mineros y afirmó que "el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcalinotérreo’” y criticó la "inrresponsabilidad (sic)" del ministro. El canciller, por su parte, le replicó de inmediato: "Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso y sí es una tierra crítica, y no se dice 'inrresponsabilidad', se dice irresponsabilidad...".

Tras una verificación realizada por varias personas no se encontraron registros de que Estrada se haya graduado o haya cursado la carrera que afirmó haber hecho en la Universidad Nacional. La misma institución educativa confirmó que no tenía registros de sus estudios y la misma decana en la entonces supuesta fecha de grado aseguró que su firma no correspondía con la del diploma presentado por la congresista. Las fallas en la terminología técnica y en la pronunciación de conceptos básicos sobre minerales generaron dudas respecto a su formación como ingeniera de minas.

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Después también se conoció que Estrada tampoco se habría graduado del colegio, los funcionarios de su colegio confirmaron que los registros indican que la congresista perdió el grado Octavo y que se retiró de sus estudios ese año. Por lo que serían al menos tres falsificaciones: el título profesional, el título de bachiller y la tarjeta profesional. El Pacto Histórico le había pedido la renuncia a la congresista tras los hallazgos. “Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes”, dice un comunicado conocido en horas de la noche del pasado jueves.



¿Qué implica la suspensión provisional de Verónica Estrada?

La Procuraduría explicó que tras hacerse efectiva la suspensión provisional de Estrada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código General Disciplinario entrarán en vigor los siguientes efectos:



"La separación inmediata del cargo o función;

Durante el lapso de la suspensión la disciplinada no tendrá derecho a remuneración alguna".

Tras el inicio de la investigación por parte de la Procuraduría se ordenó que se practiquen una serie de pruebas, por lo que se ofició a la Universidad Nacional, a la Dian y al Congreso de la República para que entreguen información sobre los estudios cursados en la institución, la hoja de vida y los soportes que Estrada haya presentado para aspirar a un cargo dentro de la entidad, firmar un contrato con el Estado y cuando llegó a ser representante a la Cámara. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia anunció que revisará varias denuncias que ya hay en su contra por este asunto, para determinar si abre o no una investigación formal.

