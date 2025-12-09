Se hunde proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República: Gobierno se pronuncia

Este 9 de diciembre se hundió en el salón elíptico del Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria por 16 billones de pesos. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció.

Mientras tanto, algunos congresistas aseguraron que el Gobierno nacional buscará decretar una emergencia económica tras la caída del proyecto.

La votación de la reforma tributaria fue en la Comisión Cuarta del Senado y fue de 4 votos por el sí y 9 por el no, por lo que el proyecto fue archivado.



El ministro Ávila mencionó que se “van a analizar todas las medidas que sean necesarias. No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo del presupuesto general de la nación para el año entrante y el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales que tiene nuestro proyecto de Gobierno”.



Agrego el alto funcionario que “el presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades de presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y equilibrio fiscal a mediano plazo y que en buena medida le garantizaba al próximo gobierno la estabilidad macroeconómica”.

Finalmente, mencionó el ministro que “esa orientación con la cual el presidente planteó esta ley de financiamiento y planteó un presupuesto para el año entrante, ha sido desconocida por un pequeño núcleo de senadores en la Comisión Cuarta del Senado”.