En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

A las 2:30 de la tarde de este lunes se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Su boleto no debe tener tachones o enmendaduras, pues es el único comprobante válido para reclamar el premio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Sinuano Día 9 de febrero de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 9 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

Hay una nueva oportunidad para los colombianos que apostaron El Sinuano Día este viernes, 6 de febrero de 2026. El chance, popular en la costa Caribe, tiene sorteos todos los días, incluyendo los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de cuentas autorizadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras: 6800
  • Quinta cifra: 4

El sorteo de El Sinuano Día se realiza mediante baloteras y bajo un procedimiento definido. En cada jornada participan un notario y delegados autorizados, quienes supervisan y validan cada etapa del sorteo. La transmisión se emite en vivo por los canales oficiales y permite seguir el desarrollo completo del proceso, desde la apertura hasta la extracción y confirmación del número ganador.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaResultado
Sinuano Día08 febrero 20267642
Sinuano Noche08 febrero 20264137
Sinuano Día07 febrero 20265852
Sinuano Noche07 febrero 20262588
Sinuano Día06 febrero 20268866
Sinuano Noche06 febrero 20264912
Sinuano Día05 febrero 20262996
Sinuano Noche05 febrero 20263507
Sinuano Día04 febrero 20264195
Sinuano Noche04 febrero 20265021
Sinuano Día03 febrero 20269230
Sinuano Noche03 febrero 20266253
Sinuano Día02 febrero 20267063
Sinuano Noche02 febrero 20269408
Sinuano Día01 febrero 20260905
Sinuano Noche01 febrero 20263371
Sinuano Día31 enero 20260297
Sinuano Noche31 enero 20269512
Sinuano Día30 enero 20263548
Sinuano Noche30 enero 20265143
Sinuano Día29 enero 20268047
Sinuano Noche29 enero 20260660
Sinuano Día28 enero 20269195
Sinuano Noche28 enero 20267089
Sinuano Día27 enero 20262035
Sinuano Noche27 enero 20262443
Sinuano Día26 enero 20260985
Sinuano Noche26 enero 20266660
Sinuano Día25 enero 20264674
Sinuano Noche25 enero 20262448
Sinuano Día24 enero 20268584
Sinuano Noche24 enero 20268756
Sinuano Día23 enero 20265385
Sinuano Noche23 enero 20268450
Sinuano Día22 enero 20263635
Sinuano Noche22 enero 20267444

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Últimas Noticias

  1. Caribeña Día 9 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
    Caribeña Día 9 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
    La Caribeña - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

  2. Chontico Día 9 de febrero de 2026: conozca los números ganadores
    Chontico Día 9 de febrero de 2026: conozca los números ganadores -
    Redes sociales
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad