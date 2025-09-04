Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Quiere trabajar en el Sena? Convocatoria tiene vacantes con salarios de hasta más de $9 millones

¿Quiere trabajar en el Sena? Convocatoria tiene vacantes con salarios de hasta más de $9 millones

La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió un proceso de selección con más de 500 vacantes de empleo en el Sena. Le contamos cómo participar en esta convocatoria y los documentos que debe alistar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:29 a. m.
Comparta en:
Ofertas de empleo SENA: hay salarios de más de 9 millones, cómo participar
Ofertas de empleo SENA: hay salarios de más de 9 millones, cómo participar -
Getty Images - Sena - CNSC