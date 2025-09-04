¿Quiere trabajar en el Sena? Convocatoria tiene vacantes con salarios de hasta más de $9 millones

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha abierto el Proceso de Selección No. 2669 para proveer empleos de carrera administrativa en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Esta convocatoria incluye más de 500 vacantes distribuidas en diferentes niveles jerárquicos, entre ellos asesor, profesional, técnico, asistencial e instructor. Algunas de estas vacantes ofrecen asignaciones salariales que superan los $9 millones mensuales, dependiendo del grado, nivel y funciones del cargo.



Convocatoria de empleo para trabajar en el Sena

El proceso de selección para trabajar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) contempla los siguientes grupos de empleos:



Asesor: 8 vacantes

Profesional: 233 vacantes

Técnico: 42 vacantes

Asistencial: 9 vacantes

Instructor: 221 vacantes

Cada uno de estos empleos está clasificado por nivel jerárquico y grado salarial, conforme al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Sena. Los detalles de cada cargo, incluyendo funciones, requisitos académicos, experiencia exigida y salario, están disponibles en el portal oficial del SIMO.



Perfiles con salarios de hasta $9 millones en el Sena

Entre los empleos ofertados, se destacan los cargos de Profesional Especializado Grado 15, cuya asignación salarial puede alcanzar hasta $9.089.395 mensuales, según la tabla salarial vigente para entidades del orden nacional. Un ejemplo de este perfil es el cargo en la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, cuyas funciones incluyen:



Diseño y seguimiento de procesos de planeación estratégica.

Administración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Gestión de proyectos de inversión pública.

Evaluación de indicadores institucionales.

Elaboración de informes técnicos para organismos de control.

Los requisitos para este tipo de cargo incluyen:

Título profesional en áreas como administración, economía, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o afines.

Título de posgrado en modalidad de especialización.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

Experiencia profesional relacionada de mínimo 16 meses (o 40 meses si no se cuenta con posgrado).

Vacantes con salarios superiores a $7 millones

Además de los cargos especializados, existen vacantes en grados 13 y 14 que ofrecen salarios entre $7.000.000 y $8.500.000 mensuales. Estos empleos están orientados a profesionales en áreas como:



Gestión del talento humano.

Planeación institucional.

Tecnologías de la información.

Formación profesional integral.

Los requisitos varían según el cargo, pero en general se exige título profesional, experiencia específica y, en algunos casos, formación de posgrado.



Vacantes con salarios superiores a $4 millones

El proceso también incluye empleos en grados 9 a 12, con asignaciones salariales entre $4.000.000 y $6.500.000 mensuales. Estos cargos están disponibles en áreas como:



Coordinación académica.

Gestión administrativa.

Supervisión de procesos de formación.

Apoyo técnico en áreas de producción, salud, diseño y logística.

Los aspirantes deben cumplir con requisitos de formación técnica, tecnológica o profesional, además de experiencia laboral relacionada.



¿Cómo inscribirse a la convocatoria de empleo para trabajar en el Sena?

La inscripción a la convocatoria se realiza exclusivamente a través del sistema SIMO, administrado por la CNSC. El procedimiento incluye los siguientes pasos:



Registro en SIMO: ingresar al portal https://simo.cnsc.gov.co y crear un usuario con datos personales y correo electrónico válido.

Diligenciamiento de la hoja de vida: completar la información académica, laboral y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF/A con características OCR.

Consulta de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC): buscar los empleos disponibles en el proceso de selección No. 2669 – SENA, filtrando por nivel, grado, dependencia o ubicación.

Pago de derechos de participación: realizar el pago correspondiente según el nivel del cargo:

Nivel profesional y asesor: $45.450 Nivel técnico y asistencial: $30.300

Inscripción al empleo: seleccionar el cargo deseado y confirmar la inscripción. El sistema genera un comprobante que debe ser guardado por el aspirante.

Seguimiento del proceso: consultar resultados de pruebas, reclamaciones y audiencias a través del mismo portal.

Tenga en cuenta que cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo por proceso de selección. Esto implica que, dentro de una misma convocatoria, no es posible postularse a más de un cargo, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente el perfil y requisitos del empleo antes de realizar la inscripción.

La veracidad de la información registrada es responsabilidad del ciudadano. Toda la información suministrada en el sistema debe ser precisa y verificable, ya que será utilizada en las distintas etapas del proceso de selección. Cualquier inconsistencia puede afectar la participación del aspirante.

Los documentos deben cumplir con los formatos exigidos por el sistema. Es indispensable que los archivos cargados en la plataforma SIMO se ajusten a los requisitos técnicos establecidos, como tipo de archivo, tamaño y contenido. El incumplimiento de estas condiciones puede generar errores en la inscripción o en la validación de requisitos.



El proceso de selección incluye pruebas escritas, evaluación de antecedentes y entrevistas, según el tipo de cargo. Cada etapa tiene criterios específicos de evaluación, y la participación en todas ellas es obligatoria para continuar en el proceso. La omisión de alguna fase puede resultar en la exclusión del aspirante.

Además, toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en el portal SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Estos son los enlaces oficiales para consulta:



Página principal del sistema SIMO: https://simo.cnsc.gov.co

Manual del usuario ciudadano: https://simo.cnsc.gov.co/cnscwiki/doku.php?id=simo:documentos:manual_ciudadano

Descripción del cargo Profesional Especializado Grado 15: https://simo.cnsc.gov.co/documents/get-document?docId=740710719

¿Cómo inscribirse en Betowa, la nueva plataforma del Sena que reemplaza a SofíaPlus?

El Sena implementó una nueva plataforma digital llamada Betowa, que reemplaza a SofíaPlus como sistema oficial para la inscripción a programas de formación técnica, tecnológica y complementaria. Esta herramienta busca facilitar el acceso a la oferta educativa del Sena, permitiendo a los ciudadanos explorar, seleccionar e inscribirse en cursos gratuitos de manera virtual o presencial. Betowa funciona como un asistente digital que guía al usuario en cada etapa del proceso, desde la búsqueda de programas hasta la confirmación de la inscripción.

Esta es el paso a paso para inscribirse en Betowa:



Ingresar al portal oficial de Betowa a través del siguiente enlace: https://betowa.sena.edu.co. Registro como usuario. Si no se tiene una cuenta, seleccionar la opción “Registrarse”. El sistema solicitará datos personales como número de documento, nombres, correo electrónico y número de celular. También se debe crear una contraseña segura. Una vez registrado, ingresar con el número de documento y la contraseña creada. Si el usuario ya tenía cuenta en SofíaPlus, puede acceder con las mismas credenciales. Utilizar los filtros disponibles para buscar programas por modalidad (virtual, presencial, a distancia), nivel de formación, duración y área del conocimiento. La plataforma permite visualizar detalles del curso, requisitos y fechas de inicio. Al encontrar el programa de interés, hacer clic en “Inscribirse”. El sistema confirmará si el usuario cumple con los requisitos y permitirá completar el proceso. El sistema enviará una notificación al correo electrónico registrado, confirmando la inscripción. También se puede verificar el estado en la sección “Mis inscripciones”. Betowa ofrece asistencia virtual, guías y soporte técnico para acompañar al usuario durante todo el proceso.

