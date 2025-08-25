Cómo inscribirse a nueva convocatoria de formaciones gratis del Sena en 2025: paso a paso en Betowa.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) iniciará el martes, 26 de agosto su cuarta convocatoria de formación presencial y a distancia de 2025, que estará abierta hasta el día 28 del mismo mes. En esta ocasión, más de 51 mil cupos se distribuyen en 318 programas, junto con un nuevo proceso de inscripción: desde ahora ya no se realiza en SofiaPlus, la plataforma utilizada por años, sino en Betowa, el nuevo aplicativo académico de la entidad.

Durante más de una década, SofiaPlus fue el canal oficial para inscripciones, matrículas y consultas académicas en el Sena. Sin embargo, en 2024 se inició la transición hacia nuevas herramientas digitales. Primero apareció Zajuna, como sistema de administración académica interna, y ahora, en 2025, la entidad estrena Betowa como la plataforma pública para que los aspirantes realicen procesos de inscripción. Betowa reúne en un mismo portal la oferta de programas, el formulario de registro y la validación de cupos. Según la entidad, uno de los objetivos es que el acceso sea más ágil y transparente, permitiendo que los interesados puedan conocer en tiempo real el estado de su inscripción.



Sena abrió nueva formación presencial y a distancia en agosto 2025

Del 26 al 28 de agosto, el Sena abrirá inscripciones para su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia, una convocatoria que incluye 318 programas en distintos niveles académicos y que se gestionará a través del aplicativo Betowa. Dentro de la oferta se destacan programas como Gestión del Talento Humano, Electricidad Industrial, Guianza Turística, Entrenamiento Deportivo y Prevención y Control Ambiental, entre otros. El catálogo completo de opciones puede consultarse directamente en el portal Betowa.

Según la Dirección de Formación Profesional, el objetivo es que cada programa combine bases teóricas con formación práctica, desarrollada en ambientes que simulan las condiciones reales de los sectores productivos. La convocatoria tiene alcance nacional. En el caso de Norte de Santander, por ejemplo, se habilitaron 107 programas con más de 2.900 cupos, lo que busca responder a la alta demanda de formación en esta zona de frontera. De esta manera, los aspirantes de Cúcuta y de otros municipios del departamento podrán acceder a oportunidades de capacitación en servicios, industria, turismo y medio ambiente.



¿Cómo inscribirse a nueva convocatoria del Sena en Colombia?

Antes de iniciar el proceso en la plataforma, los aspirantes deben tener en cuenta algunos requisitos:

Documento de identidad vigente: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería.

cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Correo electrónico activo: será el canal principal para recibir confirmaciones y notificaciones.

será el canal principal para recibir confirmaciones y notificaciones. Conexión a internet y navegador actualizado: la plataforma está diseñada para funcionar de manera óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox.

la plataforma está diseñada para funcionar de manera óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox. Revisión de la oferta: cada programa establece condiciones específicas, como nivel académico mínimo, edad o pruebas de ingreso.

Cumplir con estos requisitos iniciales evita contratiempos durante el registro. Y el proceso consta de cuatro pasos principales que deben seguirse en el portal oficial betowa.sena.edu.co:



Diríjase al portal e ingrese a la sección "Presencial y a Distancia" . Allí se despliega la oferta completa organizada por nivel de formación y por región.

. Allí se despliega la oferta completa organizada por nivel de formación y por región. Una vez dentro, podrá consultar los detalles de cada programa: duración, modalidad, requisitos específicos y número de cupos. Revise cuidadosamente esta información antes de decidirse.

Revise cuidadosamente esta información antes de decidirse. Si el aspirante ya tuvo usuario en SofiaPlus, puede usar los mismos datos para entrar a Betowa. Si nunca estuvo inscrito en la plataforma anterior, deberá crear una cuenta nueva. El registro solicita información personal, académica y de contacto.

Tras elegir el programa, seleccione la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario en línea que incluye datos personales, nivel educativo, experiencia laboral (si aplica) y lugar de residencia. Es fundamental revisar cada campo antes de enviar la información.

. El sistema abrirá un formulario en línea que incluye datos personales, nivel educativo, experiencia laboral (si aplica) y lugar de residencia. Es fundamental revisar cada campo antes de enviar la información. Al finalizar, la plataforma genera un comprobante digital de inscripción, el cual se recomienda guardar o imprimir como soporte.

Según la Dirección de Formación Profesional del Sena, la inscripción digital permite una mayor cobertura, ya que cualquier persona en Colombia puede registrarse sin necesidad de trasladarse a una sede física. En esta ocasión, por ejemplo, el sistema permite que los aspirantes conozcan de inmediato si su registro quedó activo y cuáles son los siguientes pasos, como la presentación de pruebas o la confirmación de matrícula. Una vez cerrada la convocatoria, el sistema procesa la información y publica los listados de admitidos y aspirantes seleccionados, recibirán un correo electrónico con las instrucciones para formalizar la matrícula.



