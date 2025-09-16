Reconocido supermercado ofrece descuentos de hasta el 50% en alimentos y hasta electrodomésticos

Durante la segunda semana de septiembre de 2025, la cadena de supermercados Makro anunció una jornada de descuentos en productos de consumo cotidiano y artículos para el hogar. Esta campaña se enmarca en la conmemoración de sus 30 años de operación en Colombia y estará vigente hasta el 18 de septiembre en todos sus puntos físicos y canales digitales.

La iniciativa incluye descuentos que oscilan entre el 20% y el 50%, aplicables tanto a compras al por mayor como al detal. Los productos seleccionados abarcan categorías como alimentos frescos, productos de despensa, bebidas, artículos de aseo, cuidado personal y electrodomésticos.

En el caso de los alimentos, se han incluido referencias como arroz, aceite, pastas, salsas, condimentos, frutas, verduras, carnes, pescados y productos congelados. En algunos casos, como carnes frías y embutidos, se ha implementado la modalidad de descuento en la segunda unidad, alcanzando hasta el 60% de rebaja.



Makro también tiene descuentos en electrodomésticos y artículos para el hogar

La campaña también contempla descuentos en electrodomésticos de marcas reconocidas. Por ejemplo, se han reportado rebajas del 30% en productos de la marca Universal, 40% en licuadoras Imusa y una reducción de más de $470.000 en el precio de un nevecón Hisense de 519 litros, cuyo valor pasó de $3.176.900 a $2.699.900.



Además de electrodomésticos, el supermercado ha incluido artículos de cocina, como batidoras, hornos y licuadoras, así como productos de limpieza y cuidado del hogar. Las rebajas en esta categoría alcanzan hasta el 50%, según la información publicada por la cadena.

Los descuentos están disponibles en los 21 puntos físicos de Makro ubicados en 16 ciudades del país. También se pueden acceder a través de su página web oficial, donde se han habilitado secciones específicas para consultar las promociones vigentes. No se requiere membresía ni compra mínima para acceder a los beneficios, lo que permite que tanto hogares como pequeños negocios puedan participar de la jornada.



Productos incluidos en los descuentos de Makro

Entre los productos con descuentos se encuentran:



Aromáticas, infusiones y tés: hasta 20% en referencias seleccionadas.

Carnes frías: hasta el 35% en algunas referencias.

Chocolate de mesa: entre 15% y 20% de rebaja.

Comida para mascotas: hasta 20% en marcas específicas.

Artículos de cuidado capilar y facial: entre 20% y 35% de descuento.

Productos de panadería, quesos, yogures y refrigerados: hasta 30 % de rebaja.

Bebidas como gaseosas, jugos, aguas y licores: hasta 30% de descuento.

Según declaraciones del CEO de Makro, Nicolás Tobón, esta jornada busca facilitar el acceso a productos de consumo frecuente en un contexto económico marcado por el aumento en el costo de vida. La estrategia se orienta tanto a consumidores individuales como a negocios que requieren abastecimiento constante.

La campaña también responde a cambios en los hábitos de consumo. En los últimos años, se ha observado una tendencia hacia la planificación de compras, el uso de marcas propias y la búsqueda de eficiencia en el gasto. En este sentido, Makro ha adaptado su modelo comercial para atender tanto a compradores al detal como al por mayor.

La cadena ha promovido el concepto “Makro también es mikro”, con el cual busca posicionarse como una opción viable para todo tipo de consumidor. Este enfoque permite que familias, emprendedores y negocios accedan a productos en cantidades variables, sin restricciones de volumen ni condiciones especiales. Aunque la jornada de descuentos estará vigente hasta el 18 de septiembre, la empresa ha indicado que se anunciarán nuevas promociones en las semanas siguientes, como parte de la celebración de su aniversario número 30 en Colombia.



Sorteos de mercados y viaje al Centro Espacial Kennedy de la NASA

Además de los descuentos, Makro ha incorporado sorteos como parte de su campaña. Los clientes que realicen compras iguales o superiores a $300.000 pueden participar en el kiosco virtual de Makro, donde tienen la posibilidad de girar una ruleta digital. Este mecanismo permite ganar hasta el 100% del valor de su mercado antes de IVA, con un tope de $700.000. En total, se han dispuesto 500 mercados para ser entregados como premios instantáneos.

Quienes participen en esta dinámica también pueden inscribirse en el sorteo de un viaje para cuatro personas al Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Estados Unidos. El premio incluye una experiencia de tres noches y cuatro días en el centro de visitantes, con actividades relacionadas con ciencia, tecnología y exploración espacial.

