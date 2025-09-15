En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Los productos de temporada en D1 para Amor y Amistad: regalos desde los $4.900

Los productos de temporada en D1 para Amor y Amistad: regalos desde los $4.900

Para esta temporada, la cadena D1 incorporó en sus tiendas una línea de artículos con valores que van desde los $4.900. Le contamos cuándo se celebra Amor y Amistad en Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 15, 2025 03:59 p. m.
Productos del D1 que puede regalar por Amor y Amistad en septiembre desde los $4.900
