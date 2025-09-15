Los productos de temporada en D1 para Amor y Amistad: regalos desde los $4.900

En septiembre, gran parte de los hogares y lugares de trabajo en Colombia se preparan para el Día del Amor y la Amistad, una fecha que se ha convertido en tradición y que suele estar acompañada por el intercambio de regalos en dinámicas como el "amigo secreto". En 1969 se definió que el Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebraría en septiembre, cambio que permitiría a comerciantes aprovechar un mes más estable en términos financieros: sin festividades relevantes y que coincide con quincenas laborales.

De hecho, el tercer sábado de septiembre quedó fijado como la fecha oficial de esta celebración en Colombia, que en 2025 cae el sábado 20 de septiembre. Para esta fecha, distintas cadenas de bajo costo y los comercios minoristas suelen incluir en sus estanterías artículos que responden a la demanda estacional. Una de las empresas que lo ha hecho este año es Tiendas D1, que bajo la categoría de "productos extraordinarios" incorporó una serie de referencias con precios que buscan ajustarse a distintos presupuestos.

La oferta comprende desde pequeños aparatos electrónicos hasta accesorios y elementos de uso cotidiano. De acuerdo con la información publicada por la tienda, estos artículos hacen parte de una temporada limitada que coincide con las fechas en que los colombianos suelen adquirir obsequios para sus compañeros de trabajo, amigos o familiares.



Productos del D1 que puede regalar por Amor y Amistad en septiembre

El modelo de negocio de D1 se sustenta en la reducción de costos operativos, la eliminación de intermediarios y la venta directa al consumidor. Esto le ha permitido expandirse en poco más de una década a más de 2.500 tiendas en todo el territorio nacional. Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. De acuerdo con la página oficial de la tienda, estos son los productos disponibles por Amor y Amistad:



El rango más alto de precios lo ocupa una mini nevera para maquillaje, cuyo valor es de $99.900. Se trata de un dispositivo diseñado para el almacenamiento de productos cosméticos que requieren temperaturas bajas o estables.

que incluye máquina de corte, tijeras y peines de diferentes tamaños. En una franja intermedia se encuentran opciones como el mini parlante Bluetooth con diseños de animales ($34.900). Una bufanda ligera con borlas ($19.900) y un juego de palabras para agilidad mental ($14.900). Estos artículos se ubican en un rango de precio cercano al que muchos grupos establecen como tope en la dinámica del amigo secreto, que suele fijarse entre $20.000 y $30.000.

Dentro del grupo de obsequios más económicos, con valores inferiores a $10.000, aparecen artículos de carácter práctico o de uso decorativo. Algunos ejemplos son el set de calcetines con diseño ($12.900 por dos pares), la cosmetiquera de la marca Ushiko ($9.900), el espejo de bolsillo con luz LED ($9.900) y el rizador de pestañas eléctrico ($6.500). Aún más abajo en el rango se encuentran productos de $4.900, como el kit de peines para cabello, un set de tarjetas con sobres o un paquete de pegatinas adhesivas en rollo.



La tienda D1 más grande de Colombia

La tienda D1 más grande de Colombia se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en el centro comercial Plaza de las Américas, en el suroccidente de la capital. Esta sucursal tiene una superficie superior a los 900 metros cuadrados, lo que la convierte en la de mayor tamaño dentro de la red nacional de esta cadena de tiendas de descuento. Esta tienda fue diseñada para atender una alta demanda de clientes en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

Su ubicación dentro de un centro comercial facilita el acceso a través de múltiples rutas del sistema Transmilenio y del SITP, lo que permite que personas provenientes de distintas localidades puedan llegar con relativa facilidad. Entre las rutas más cercanas se encuentran la F23, F28 y F51, así como las zonales 634, 8-10, G156 y G501. El centro comercial Plaza de las Américas, donde se encuentra esta tienda, tiene una historia particular. Fue construido sobre el antiguo Aeródromo de Techo, una pista aérea que funcionó en Bogotá entre 1930 y 1959.

