Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados del sábado 14 de noviembre de 2026

La jornada de este sábado reúne varios de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Los participantes esperan conocer los resultados de las tradicionales loterías de Boyacá y Cauca, así como los números ganadores de Baloto y Revancha.

A medida que avanzan las horas de la noche, los jugadores permanecen pendientes de los canales oficiales para comprobar si sus billetes o tiquetes coinciden con las combinaciones favorecidas.

Así va la jornada de sorteos de este sábado 14 de noviembre de 2026

Los resultados de los sorteos de esta jornada están pendientes de publicación o confirmación oficial. Estos son los datos que se deben consultar:



Lotería de Boyacá

Número ganador: 4483

4483 Serie: 012

012 Premio mayor: $15.000 millones.

Lotería del Cauca

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Premio mayor: $8.000 millones.

Baloto

Números ganadores: pendientes de publicación.

pendientes de publicación. Superbalota: pendiente de publicación.

Revancha

Números ganadores: pendientes de publicación.

pendientes de publicación. Superbalota: pendiente de publicación.

Aunque comparten la expectativa de entregar premios millonarios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada.

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Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que puede aumentar cuando no hay ganadores del premio principal.



¿A qué hora se conocen los resultados?

La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos los sábados en horario nocturno. La primera juega a las 10:30 p. m. y la segunda a las 11:00 p. m.

Baloto, por su parte, tiene sorteos los miércoles y sábados. Los resultados se publican después de las respectivas extracciones.

Los horarios y resultados deben comprobarse en los canales oficiales de cada operador, especialmente cuando se consultan varios juegos durante una misma noche.



¿Qué hacer si tiene un número ganador?

Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en buen estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para adelantar cualquier proceso de reclamación.

Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

Este artículo fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. La información debe contrastarse con los resultados y las fuentes oficiales de cada sorteo antes de su publicación.