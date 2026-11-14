Caribeña Noche hoy, sábado 14 de noviembre: ¿cuáles son los resultados del último sorteo?

La Caribeña Noche realiza este sábado un nuevo sorteo, en el que los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar sus apuestas. Los jugadores podrán consultar el resultado de la jornada una vez el operador publique la información oficial.

Este juego de chance cuenta con dos modalidades, Día y Noche, cada una con resultados independientes. Por eso, es importante verificar que las cifras correspondan al sorteo en el que se realizó la apuesta.

Publicidad

Resultado de la Caribeña Noche del 14 de noviembre de 2026

Los resultados de este sábado están pendientes de publicación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca el registro oficial:



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La Quinta: pendiente de publicación.

Es importante comprobar que el resultado corresponda a la modalidad Noche y a la fecha del sábado 14 de noviembre.



¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Caribeña Noche?

En la jornada del viernes 13 de noviembre de 2026, la Caribeña Noche dejó los siguientes resultados:



Número ganador: 7578.

7578. La Quinta: 6.

Estas cifras corresponden al sorteo anterior y no deben confundirse con los resultados de este sábado.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

La Caribeña cuenta con dos sorteos: Día y Noche. Cada uno tiene un resultado independiente, por lo que los apostadores deben consultar la modalidad en la que participaron para verificar sus números



¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales del operador. Para comprobar una apuesta, compare las cifras del comprobante con el número publicado y revise las condiciones de premiación.

Conserve el tiquete y verifique la información antes de realizar cualquier trámite para reclamar un premio. Recuerde que el resultado de la modalidad Noche no corresponde al sorteo del Día.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados deben contrastarse con las fuentes oficiales del operador antes de su publicación.