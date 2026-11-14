Super Astro Luna de hoy, sábado 14 de noviembre: consulte el número ganador y el signo zodiacal

Este sábado se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar en el que los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y uno de los signos del zodiaco. Consulte el resultado de la jornada y verifique si su apuesta obtuvo algún premio.

Resultado del Super Astro Luna del 14 de noviembre de 2026

El sorteo de Astro Luna de este sábado tiene a los jugadores pendientes de conocer la combinación ganadora. Estos son los datos que se deben revisar una vez el operador publique el resultado oficial:



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Signo zodiacal: pendiente de publicación.

Para comprobar si obtuvo un premio, compare las cuatro cifras y el signo de su apuesta con los datos anunciados para esta jornada.

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¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. Para ganar el premio principal, el jugador debe acertar tanto el número como el signo que aparecen en el resultado del sorteo.

También existen categorías de premios por acertar parte de la combinación, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.



¿Dónde consultar los resultados de Astro Luna?

Los resultados del sorteo se pueden consultar en los canales oficiales de Super Astro. Es importante revisar que la fecha corresponda al sábado 14 de noviembre y no confundir este juego con Super Astro Sol, que tiene una programación independiente.

Conserve el comprobante de su apuesta y verifique los resultados antes de realizar cualquier trámite para reclamar un premio.



Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. El resultado y las condiciones del juego deben contrastarse con los canales oficiales del operador antes de su publicación.

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