Resultado de la Lotería de Boyacá del 13 de septiembre de 2025: ¿fue uno de los ganadores?

El sábado 13 de septiembre de 2025 quedará grabado en la memoria de un colombiano que se convirtió en el nuevo millonario del país. La Lotería de Boyacá celebró su sorteo número 4589 y reveló al número 2885 de la serie 336 como el ganador del premio mayor de $15.000 millones.

El evento no solo despierta ilusión entre los jugadores, sino que también tiene un trasfondo social de gran relevancia: los recursos obtenidos de la venta de billetes se destinan a financiar programas de salud, tanto en Boyacá como en otras regiones de Colombia. Así, cada sorteo se convierte en una oportunidad doble: apostar por un premio que puede transformar vidas y aportar a la salud pública del país.



Ganadores más allá del premio mayor

Aunque el protagonismo se lo lleva el ganador de los $15.000 millones, el sorteo 4589 también benefició a otros participantes con premios secos y adicionales. Por ello, la Lotería de Boyacá recomendó a todos los jugadores revisar cuidadosamente sus billetes y consultar la lista completa de números ganadores en los canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Reclamación de premios: ¿qué hacer si gané?

El proceso de cobro depende de la suma obtenida:



Premios mayores a $10 millones (incluido el premio mayor): deben reclamarse personalmente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la Calle 19 N° 9-35, Piso 3, en Tunja.

Premios menores a $10 millones: pueden cobrarse directamente en puntos de venta autorizados, distribuidores oficiales o incluso a través de la página web de la lotería.

Para resolver inquietudes sobre impuestos, tiempos de cobro o requisitos, está habilitada la línea de WhatsApp 315 872 7559.

Cómo participar en la Lotería de Boyacá

El acceso sigue siendo sencillo y democrático. Los jugadores pueden elegir entre comprar un billete completo o una fracción —generalmente dividida en cuatro partes—, que incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.



Las modalidades de compra abarcan:

Billete físico: disponible con vendedores autorizados en las calles, corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed y Sipaga.

Compra digital: a través de plataformas en línea avaladas por la Lotería de Boyacá.

Más que un juego de azar

Este sorteo, además de coronar a un nuevo millonario, refuerza el propósito de la entidad: generar bienestar colectivo. La Lotería de Boyacá ha logrado consolidarse como un símbolo de confianza y tradición, demostrando que detrás de cada billete vendido hay una contribución directa al sistema de salud.

Con la ilusión renovada y un nuevo millonario en el país, el sorteo 4589 reafirma que la suerte puede cambiar destinos individuales y, al mismo tiempo, sostener causas que benefician a toda la sociedad.



Una tradición de más de un siglo

La Lotería de Boyacá, fundada en 1923, es reconocida como una de las más tradicionales y queridas por los colombianos. Con más de 100 años de historia, ha logrado mantenerse vigente gracias a su credibilidad, la variedad de premios y su impacto social. Cada sábado, miles de jugadores esperan con expectativa el resultado del sorteo, que ha entregado fortunas y apoyado la financiación de hospitales y servicios de salud en el territorio nacional.

