Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá: los números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Este sábado 6 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Con una amplia trayectoria que respalda su credibilidad, esta edición representa una nueva oportunidad para quienes participan con la esperanza de obtener alguno de los premios establecidos.

Este sábado se lleva a cabo el sorteo número 4588 de la Lotería de Boyacá. La transmisión oficial estará a cargo de Canal Trece y se podrá seguir en vivo también a través de las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube. Además, la jornada se alinea con otros eventos de apuestas, como los sorteos de Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca, brindado múltiples opciones para participar en juegos de azar.



¿Cómo puedo participar en la Lotería de Boyacá?

Para participar en el sorteo, los interesados deben adquirir un billete cuyo valor es de $20.000, dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos se pueden comprar en puntos de venta autorizados como Baloto, Gana, Máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), Red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y en locales de la cadena La 14 o a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed.

Paso a paso para comprarlo por internet



Ingresar al portal oficial de la Lotería de Boyacá. Seleccionar una de las plataformas habilitadas. Elegir el número y la serie de preferencia. Indicar la cantidad de fracciones que se desea adquirir. Completar el pago utilizando los métodos disponibles en la plataforma elegida.

Resultados del sorteo de este sábado 6 de septiembre

Este sábado, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de 15 mil millones de pesos, posicionándose como una de las opciones más destacadas dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.



Vea los resultados del sorteo EN VIVO

Números ganadores: 2235

2235 Serie: 189

Lo que debe tener en cuenta si llega a resultar ganador

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores disponen de un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este término, el derecho al cobro queda extinguido. Además, es importante que tenga en cuenta que en el caso de billetes físicos estos se deben conservar en buen estado, ya que su deterioro o pérdida impide hacer efectivo cualquier premio.



Lista de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una estructura de premios amplia y atractiva, diseñada para ofrecer múltiples oportunidades de ganar. Entre los incentivos establecidos para esta edición se encuentran:



Premio mayor: $15.000 millones

$15.000 millones Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría: $3.400 millones

$3.400 millones Premio Ilusión: $200 millones

$200 millones Premio Esperanza: $100 millones

Esta diversidad de premios permite que no solo el premio mayor acapare la atención. Muchos participantes depositan su expectativa en las recompensas secundarias, que también representan montos considerables y elevan el atractivo general del sorteo.

