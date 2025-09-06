Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá: los números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado 6 de septiembre se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Con una amplia trayectoria que respalda su credibilidad, esta edición representa una nueva oportunidad para quienes participan con la esperanza de obtener alguno de los premios establecidos.
Este sábado se lleva a cabo el sorteo número 4588 de la Lotería de Boyacá. La transmisión oficial estará a cargo de Canal Trece y se podrá seguir en vivo también a través de las plataformas digitales de la entidad, como Facebook Live y YouTube. Además, la jornada se alinea con otros eventos de apuestas, como los sorteos de Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca, brindado múltiples opciones para participar en juegos de azar.
Para participar en el sorteo, los interesados deben adquirir un billete cuyo valor es de $20.000, dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos se pueden comprar en puntos de venta autorizados como Baloto, Gana, Máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), Red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y en locales de la cadena La 14 o a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed.
Paso a paso para comprarlo por internet
Este sábado, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de 15 mil millones de pesos, posicionándose como una de las opciones más destacadas dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.
Vea los resultados del sorteo EN VIVO
Publicidad
De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores disponen de un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este término, el derecho al cobro queda extinguido. Además, es importante que tenga en cuenta que en el caso de billetes físicos estos se deben conservar en buen estado, ya que su deterioro o pérdida impide hacer efectivo cualquier premio.
La Lotería de Boyacá cuenta con una estructura de premios amplia y atractiva, diseñada para ofrecer múltiples oportunidades de ganar. Entre los incentivos establecidos para esta edición se encuentran:
Esta diversidad de premios permite que no solo el premio mayor acapare la atención. Muchos participantes depositan su expectativa en las recompensas secundarias, que también representan montos considerables y elevan el atractivo general del sorteo.
Angélica Yelithssa Morales C.
NOTICIAS CARACOL