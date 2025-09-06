Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
VIAJE A WASHINGTON
VALERIA AFANADOR
RELLENO DOÑA JUANA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá: los números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá: los números ganadores del 6 de septiembre de 2025

Si llega a resultar ganador es primordial que conserve su billete en buen estado. Vea aquí los resultados del sorteo EN VIVO.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: septiembre 06, 2025 10:42 p. m.
Comparta en:
Resultados de Lotería de Boyacá último sorteo del sábado 6 de septiembre: los números ganadores
Imagen de referencia.
Getty Images/Lotería de Boyacá