Quienes están interesados en adquirir vehículos o inmuebles mediante subastas públicas tendrán varias oportunidades durante las últimas semanas de 2026. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una convocatoria para ofertar por carros, camionetas, motos y camiones, mientras que otras jornadas programadas para diciembre incluyen vehículos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y un inmueble ubicado en Antioquia.



Una de las convocatorias de la Dian comenzó este miércoles 25 de noviembre y recibirá ofertas hasta las 2:30 p.m. del viernes 27 de noviembre, a través de El Martillo del Banco Popular.

Entre los vehículos disponibles se encuentran un Chevrolet Camaro, una Renault Koleos, una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos y un tractocamión Freightliner. También se ofrecen minimotos y escúteres. Los bienes están ubicados en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán.

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Según informó la entidad, estos vehículos provienen de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación y se comercializan en el estado en que se encuentran.



Subastas de diciembre: vehículos desde aproximadamente $4 millones

Otra de las jornadas previstas corresponde a una subasta de 40 vehículos de la SAE, que regresan al proceso con precios más bajos, de acuerdo con el anuncio de la entidad.



La apertura de ofertas está programada para el 30 de noviembre a las 12:00 del mediodía y el cierre será el 2 de diciembre a las 2:30 p.m.



La oferta incluye automóviles, camionetas, motocicletas, cuatrimotos y motocarros. En el catálogo también aparecen vehículos de marcas como Chevrolet, Kia, Hyundai, Toyota, Ford, Nissan, Subaru y Mercedes-Benz.

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Entre los modelos relacionados en el peritaje figuran Chevrolet Onix, Kia Rio, Hyundai Accent, Toyota Corolla, Ford Explorer, Nissan Qashqai, Chevrolet Captiva y Mercedes-Benz GLS. También hay pickups como Nissan Frontier y Volkswagen Amarok, además de vehículos de carga y furgones.

Los valores de referencia disponibles van desde los más o menos los $4 millones hasta los $72.866.000 para los automóviles anunciados en esta convocatoria. Sin embargo, es importante revisar los peritajes antes de presentar una oferta.



Una casa con piscina también estará en subasta en Antioquia

La programación de diciembre incluye otro bien que no corresponde a un vehículo. Se trata del 100 % de un inmueble ubicado en el Condominio Guayacanes I, casa/lote número 54, en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

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El predio tiene un terreno de 1.094 metros cuadrados y una vivienda principal de dos niveles, con 379,59 metros cuadrados construidos. De acuerdo con el avalúo, cuenta con tres habitaciones, una cocina, cinco baños y zona de ropas.

Entre sus construcciones complementarias aparecen dos kioscos de aproximadamente 73,72 y 35,77 metros cuadrados, respectivamente, y una piscina de cerca de 71,38 metros cuadrados.

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La subasta virtual de este inmueble tiene como fecha de apertura de ofertas el 9 de diciembre a las 12:00 del mediodía y como cierre el 11 de diciembre a las 2:30 p.m. La exhibición está prevista mediante cita previa en el Condominio Guayacanes I.



¿Cómo participar en las subastas virtuales?

Para participar en los procesos que se realizan mediante El Martillo del Banco Popular, los interesados deben registrarse en la plataforma o ingresar con una cuenta existente. Posteriormente, deben seguir estos pasos:



Consultar el catálogo y seleccionar el lote de interés. Revisar el precio base, las características, la ubicación y las condiciones de compra. Verificar si el bien cuenta con jornada de exhibición. Ingresar a la opción 'Sala de subastas virtuales' durante las fechas establecidas. Constituir el depósito mediante PSE, desde el menú 'Mi Cuenta - Constituye tu depósito'. Esperar la aprobación de la transacción bancaria. Seleccionar el lote y el depósito que utilizará para ofertar. Presentar la propuesta y hacer seguimiento a las ofertas y al margen mínimo de mejora.

Durante la puja, la plataforma informa si la oferta se encuentra en condición de 'Ganando' o 'Perdiendo'.

Finalmente, la Dian recuerda que sus redes sociales sirven para divulgar información sobre las subastas, pero no para negociar bienes ni solicitar pagos. Los registros, depósitos y ofertas deben realizarse mediante los canales oficiales. La entidad advierte que no se debe consignar dinero en cuentas personales ni atender solicitudes de supuestos intermediarios.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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