En la recta final del penúltimo mes del año, los apostadores en toda Colombia centran su atención en una nueva jornada de suerte y azar. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, miles de jugadores siguen de cerca el sorteo del Super Astro Sol, una modalidad consolidada en el territorio nacional que integra la tradición numérica del chance con la influencia de los signos del zodiaco.

Para esta edición de miércoles, presentamos un formato informativo renovado que inicia con el respaldo institucional, continúa con la mecánica de juego y la tabla de pagos, integra el módulo de actualización en vivo de las 4:00 p. m. y finaliza con los requisitos legales para reclamar un tiquete ganador.



Respaldo institucional y aporte a la salud pública

El sorteo es operado por la firma Corredor Empresarial S.A. bajo la estricta regulación y vigilancia de Coljuegos. En cumplimiento de la legislación vigente en Colombia (Ley 643 de 2001), un porcentaje de los ingresos recaudados por la venta de cada formulario se transfiere directamente a la financiación del sistema de salud pública en todo el país.



¿Cómo se juega y cuáles son los límites de apuesta?

Participar en el sorteo requiere definir dos variables principales en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS o Su Red:

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Combinación numérica y astral: El usuario debe elegir un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). También existe la modalidad de apostar a "todos los signos", donde el valor jugado se divide entre los doce signos.

El usuario debe elegir un número de (comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo de manera obligatoria a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). También existe la modalidad de apostar a "todos los signos", donde el valor jugado se divide entre los doce signos. Montos permitidos: Cada tiquete acepta apuestas desde un valor mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos (IVA incluido).

Cada tiquete acepta apuestas desde un valor mínimo de hasta un techo máximo de (IVA incluido). Modalidades de elección: La selección puede marcarse manualmente o solicitarse de forma aleatoria ("automático") directamente en la terminal de venta.

Plan de premios: ¿Cuánto paga cada nivel de acierto?

A diferencia de las loterías convencionales que dividen una bolsa común entre varios acertantes, Super Astro Sol opera bajo un sistema de contrapartida. El premio se calcula multiplicando el valor neto apostado según el nivel de coincidencia en estricto orden de izquierda a derecha:



4 cifras + signo zodiacal 42.000 veces lo apostado $42.000.000 3 últimas cifras + signo zodiacal 1.000 veces lo apostado $1.000.000 2 últimas cifras + signo zodiacal 100 veces lo apostado $100.000

Resultados oficiales Super Astro Sol: Miércoles 25 de noviembre de 2026

El sorteo se efectúa puntualmente a las 4:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión en vivo a través de la señal abierta del Canal Uno y bajo la supervisión de delegados oficiales. La combinación ganadora de esta tarde se registrará aquí una vez finalice el proceso:



Número ganador: 9448

Quinta balota: Sagitario

Nota de verificación: Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, contraste siempre el código de barras de su tiquete original en las terminales autorizadas de SuperGIROS o Su Red.



Requisitos y pasos para reclamar un tiquete ganador

Si su boleto resulta favorecido en la jornada de este miércoles, tenga en cuenta las siguientes disposiciones oficiales (con un plazo máximo de caducidad de un año a partir de la fecha del sorteo):



Integridad del tiquete: Presentar el formulario físico original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni daños que afecten su lectura, junto con el documento de identidad válido original. Cobro de cuantías menores: Para premios inferiores a 182 UVT, el pago se realiza directamente en los puntos de venta autorizados de las redes aliadas (SuperGIROS o Su Red). Cobro de cuantías mayores: Para premios iguales o superiores a 182 UVT, el ganador debe formalizar el trámite en un punto autorizado (con fotocopia de la cédula ampliada al 150%) para recibir el desembolso mediante cheque de gerencia o transferencia a través de la entidad fiduciaria o bancaria designada (Banco de Occidente). Retención tributaria: Conforme al Estatuto Tributario vigente en Colombia, a los premios que superen las 48 UVT se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.