Grupo Aval anunció este miércoles 25 de noviembre de 2026 un cambio en su presidencia. La Junta Directiva aceptó la renuncia de María Lorena Gutiérrez Botero y designó a Gerardo Hernández Correa como su reemplazo, quien asumirá las funciones de manera inmediata, según informó la compañía a través de un comunicado de información relevante.



La decisión se conoce después de que Gutiérrez comunicara a los colaboradores del grupo financiero que había tomado la determinación de cerrar su etapa profesional en la organización, donde permaneció cerca de ocho años, los últimos dos años y medio como presidenta.

En su mensaje de despedida, la directiva explicó que presentó su renuncia ante la Junta Directiva y destacó los resultados alcanzados durante su gestión. Entre ellos mencionó que, en 2025 y 2026, el Grupo registró una utilidad neta superior en más de un 70 % frente a 2024, así como el mayor indicador de rentabilidad sobre el patrimonio de los últimos cuatro años durante el segundo trimestre de 2026.

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"Parte del liderazgo es saber cuándo poner fin a una responsabilidad", expresó Gutiérrez al comunicar su decisión.



¿Quién es Gerardo Hernández Correa, nuevo presidente de Grupo Aval?

De acuerdo con el comunicado de Grupo Aval, Gerardo Hernández Correa es abogado de la Universidad de los Andes y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Su trayectoria profesional incluye cargos directivos en el sector financiero y responsabilidades en entidades relacionadas con la política económica y la regulación bancaria del país.



Entre sus principales experiencias se encuentran los 20 años que trabajó en el Banco de la República, donde terminó su recorrido como codirector de la Junta Directiva. También se desempeñó durante siete años como superintendente financiero de Colombia.

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En el sector bancario, Hernández Correa ha ocupado la presidencia de Banco AV Villas y la vicepresidencia jurídica del Banco de Bogotá, cargos desde los cuales adquirió experiencia en la operación bancaria y corporativa del grupo.

Su llegada a la presidencia de Grupo Aval se produce después de la salida de María Lorena Gutiérrez, quien estuvo al frente de la organización durante los últimos dos años y medio.



¿Qué pasará con la presidencia de Banco AV Villas?

El cambio en la dirección de Grupo Aval también está acompañado de una modificación en la presidencia de Banco AV Villas. De acuerdo con la información relevante divulgada por la entidad, la Junta Directiva aceptó la renuncia de Gerardo Hernández Correa como presidente y representante legal del banco, cargo que ocupó durante dos años.

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Para reemplazarlo, fue designado por unanimidad, en calidad de encargado, Hernando Osorio Vélez, quien se desempeñaba como vicepresidente comercial de la entidad. Osorio cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero y una trayectoria enfocada en estrategia, crecimiento, transformación digital, innovación y experiencia del cliente.

A lo largo de su carrera ocupó cargos de alta dirección como presidente de Titularice STANH y TransUnion Colombia, vicepresidente de Banco Itaú Colombia y Experian Datacrédito, además de diferentes vicepresidencias en Citibank Colombia.

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Es economista de la Universidad Autónoma de Manizales, tiene un MBA del Instituto de Empresa (IE) de Madrid y ha participado en juntas directivas de distintas organizaciones del sector financiero.

En su comunicado, Banco AV Villas destacó la gestión de Hernández Correa durante los dos años que estuvo al frente de la entidad, periodo en el que, según la Junta Directiva, se logró recuperar los resultados financieros y el crecimiento frente al mercado, además de fortalecer el margen y el fondeo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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