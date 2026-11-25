Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se realiza una nueva edición del Sinuano Noche, uno de los juegos de chance que se llevan a cabo diariamente en Colombia. El sorteo está programado para las 10:30 p.m., hora en la que los participantes podrán conocer las cifras ganadoras y verificar sus apuestas. La jornada corresponde a una nueva oportunidad para quienes buscan acertar las cuatro cifras del resultado o alguna de las modalidades habilitadas.

Resultado del Sinuano Noche del 25 de noviembre

Estos son los datos del sorteo de este miércoles:



Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El resultado se podrá verificar una vez finalice el sorteo y se divulguen las cifras correspondientes. Es importante comparar la información con los canales autorizados antes de realizar cualquier reclamación.

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¿Qué número cayó en el sorteo anterior?

En el sorteo del martes 24 de noviembre, el número ganador del Sinuano Noche fue 4821 y La Quinta correspondió al 7.



Este resultado sirve como referencia para quienes desean consultar el registro de la jornada anterior, pero no corresponde al sorteo de este miércoles.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Para participar en este chance, se debe seleccionar un número de cuatro cifras y registrar la apuesta en un punto autorizado o mediante una plataforma habilitada.

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El juego cuenta con distintas modalidades, entre ellas:



Cuatro cifras: se deben acertar los cuatro números en el orden establecido.

Tres últimas cifras: la apuesta debe coincidir con las tres cifras finales.

Pata: corresponde a las dos últimas cifras.

Uña: consiste en acertar la última cifra.

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los domingos y días festivos, el horario cambia a las 8:30 p.m.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, premios, precios y requisitos de reclamación deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.

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