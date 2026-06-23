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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado de Super Astro Sol hoy 23 de junio de 2026: números ganadores y signo del último sorteo

Resultado de Super Astro Sol hoy 23 de junio de 2026: números ganadores y signo del último sorteo

En caso de resultar ganador puede cobrar su premio en un plazo de 365 días desde el sorteo. Siga EN VIVO los resultados.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Super Astro Sol 4 de mayo de 2025: cuáles son los números ganadores
Super Astro Sol 4 de mayo de 2025: cuáles son los números ganadores -
Getty Images/ Super Astro Sol

Los jugadores del Super Astro Sol siguen atentos este martes 23 de junio de 2026 a los resultados de uno de los sorteos más populares del país. Como ocurre cada tarde, miles de apostadores consultan las cifras ganadoras con la expectativa de verificar si su combinación coincide con la seleccionada durante el sorteo oficial.

Este juego de azar, autorizado y regulado en Colombia, combina una apuesta numérica de cuatro cifras con la elección de un signo zodiacal, una característica que lo diferencia de otras modalidades de chance

Resultados de Super Astro Sol del 23 de junio de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo realizado este martes:

  • Número ganador: 3444
  • Signo zodiacal: Piscis

Con estas cifras finaliza una nueva jornada del Super Astro Sol, que se realiza de lunes a sábado y que reúne diariamente a miles de jugadores en diferentes regiones del territorio nacional.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

Super Astro Sol es una modalidad de juego en la que los participantes deben seleccionar una combinación de cuatro números comprendidos entre 0000 y 9999, además de elegir uno de los doce signos del zodiaco.

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Los signos disponibles para apostar son:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpio
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

La apuesta puede realizarse de forma manual o automática, permitiendo que el sistema genere aleatoriamente tanto los números como el signo zodiacal. Esta dinámica convierte al juego en una alternativa diferente dentro de las opciones de suerte y azar disponibles en Colombia.

Así funciona el plan de premios de Super Astro Sol

Los premios dependen del nivel de acierto obtenido por el jugador. Actualmente, el plan de pagos contempla las siguientes categorías:

  • Cuatro cifras y signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres cifras y signo zodiacal: 1.000 veces lo jugado.
  • Dos cifras y signo zodiacal: 100 veces el valor apostado.

El monto final que recibe el ganador depende del valor invertido al momento de realizar la apuesta y de las deducciones tributarias que puedan aplicar según la normatividad vigente.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de cobro.

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Entre los requisitos básicos se encuentran:

  • Presentar el boleto original sin tachones ni enmendaduras.
  • Acreditar la identidad mediante documento oficial.
  • Cumplir con los procedimientos de validación exigidos por el operador autorizado.

En premios de mayor valor pueden solicitarse documentos adicionales, entre ellos certificaciones bancarias y formularios de verificación establecidos por las normas de control aplicables a los juegos de suerte y azar.

Una vez finaliza el sorteo, los jugadores pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales autorizados y comparar cuidadosamente cada dato registrado en su apuesta.

Además de verificar las cuatro cifras, es fundamental revisar el signo zodiacal sorteado, ya que este elemento forma parte esencial de la combinación ganadora y determina el acceso a los premios establecidos en el plan de pagos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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