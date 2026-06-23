Precio del dólar en Colombia hoy, martes 23 de junio de 2026: así abrió la TRM este martes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 23 de junio de 2026 se ubicó en $3.406,14 por dólar, de acuerdo con la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra representa una reducción de $53,39 frente a la jornada anterior, equivalente a una caída de 1,54%. Con este resultado, la divisa estadounidense acumula un descenso importante durante las últimas semanas y se mantiene en niveles que no se observaban desde hace varios años.

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En comparación con el inicio de 2026, el dólar ha perdido más de $350, mientras que frente al mismo período del año anterior la reducción supera los $670. La tendencia observada durante el último mes ha sido claramente descendente, reflejando un fortalecimiento sostenido del peso colombiano frente a la moneda estadounidense. Hace siete días, la TRM se encontraba en $3.475,72, mientras que hace un mes alcanzaba los $3.667,06. Esto significa que la divisa estadounidense ha perdido más de $200 en los últimos 30 días.



Caída acumulada del dólar en Colombia durante 2026

Las cifras también evidencian una reducción importante desde comienzos de año. El 1 de enero de 2026 la TRM estaba ubicada en $3.757,08, por lo que el valor actual refleja una disminución cercana a los $300 por dólar.

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La comparación anual muestra una diferencia aún más significativa. Hace doce meses la tasa oficial rondaba los $4.080,06, lo que implica una caída superior a los $620 en el último año. Este comportamiento confirma una tendencia bajista que se ha consolidado durante los meses recientes.

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Los indicadores técnicos publicados por diferentes plataformas de seguimiento cambiario señalan que la tendencia observada durante los últimos 30 días continúa siendo descendente, con una fortaleza considerada sólida.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.600 $ 3.660 Medellín $ 3.610 $ 3.730 Cali $ 3.400 $ 3.660 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.530 $ 3.590 Pereira $ 3.730 $ 3.800

Resultado electoral se vio reflejado en el precio del dólar

La elección presidencial del pasado 21 de junio se convirtió en uno de los principales factores que explican el comportamiento reciente del mercado cambiario. Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo tras obtener cerca de 12,9 millones de votos, superando a Iván Cepeda por una diferencia inferior a un punto porcentual. De acuerdo con Global 66, el peso colombiano reaccionó con una apreciación cercana al 0,60%, ubicándose alrededor de los 3.420 pesos por dólar en la jornada posterior, mostrando un desempeño contrario al de otras monedas de la región.

Mientras divisas como el peso chileno y el sol peruano se depreciaban frente a un dólar fortalecido globalmente tras la postura hawkish de la Reserva Federal, el COP se desmarcó apoyado principalmente por el factor político interno. Sin embargo, el documento advierte que este impulso podría ser limitado por condiciones externas como la política monetaria de EE. UU. y las tensiones geopolíticas relacionadas con el petróleo.

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En cuanto a perspectivas, el análisis plantea que el COP volverá a depender de variables macroeconómicas como el precio del petróleo, las decisiones de la Fed y la política fiscal del nuevo gobierno. El escenario base del análisis proyecta un rango de 3.350 a 3.550 pesos por dólar en el tercer trimestre de 2026, con posibilidad de apreciación moderada si se mantiene la confianza inversionista. No obstante, el informe también advierte que un endurecimiento adicional de la política monetaria en Estados Unidos podría llevar el tipo de cambio hacia niveles de 3.650 a 3.750 pesos, revirtiendo parte del fortalecimiento reciente del peso colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co