Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy martes 23 de junio de 2026: números ganadores

Este martes 23 junio de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Dorado Mañana, uno de los chances más consultados por los colombianos. La emisión se realiza a las 10:55 de la mañana y miles de jugadores están atentos a la revelación del número ganador y la quinta cifra para conocer si su apuesta fue la afortunada.

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Números ganadores del Dorado Mañana de hoy, 23 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número mayor:

Quinta cifra:

El premio solo se reconoce cuando la apuesta queda registrada correctamente y coincide con la modalidad seleccionada por el jugador. Para validar un posible premio, la combinación debe cumplir con el orden y las condiciones establecidas en el plan de premios del juego.

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Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El Dorado Mañana ofrece diferentes opciones de apuesta que se ajustan a las preferencias y estrategias de los participantes:

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4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces el valor jugado.

2 cifras o “pata”: paga 50 veces el monto apostado.

1 cifra o “uña”: entrega cinco veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras y presentar los documentos exigidos por el operador.

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Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados, donde se realiza la validación correspondiente. En el caso de apuestas realizadas por medios digitales, el pago puede efectuarse mediante transferencia electrónica tras completar los procesos de verificación de identidad.

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Los premios están sujetos a las retenciones y obligaciones tributarias establecidas por la legislación colombiana vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.