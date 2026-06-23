Resultados de Dorado Tarde hoy 23 de junio de 2026: número ganadordel último sorteo

Los jugadores del chance en Colombia permanecen atentos este martes 23 de junio de 2026 al resultado más reciente de Dorado Tarde, uno de los sorteos más consultados por quienes participan diariamente en esta modalidad de apuestas. Como es habitual, el juego realiza una nueva extracción en horas de la tarde y miles de apostadores verifican si sus números coinciden con las cifras favorecidas.



El sorteo se desarrolla bajo los parámetros establecidos por el operador autorizado y permite a los participantes optar por distintos tipos de premios según la modalidad de apuesta elegida. Tras conocerse el resultado oficial, los jugadores pueden comparar los números registrados en sus tiquetes para determinar si obtienen algún premio.



Números ganadores de Dorado Tarde del 23 de junio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este martes 23 de junio, las cifras ganadoras de Dorado Tarde son las siguientes:



Número mayor: 5708

5708 Quinta cifra: 6

Con este resultado concluye una nueva jornada del tradicional sorteo, que se realiza de lunes a sábado y que continúa siendo una de las alternativas de juego más populares entre los apostadores del país.



Modalidades de apuesta y premios de Dorado Tarde

Dorado Tarde cuenta con diferentes modalidades de juego, las cuales determinan el valor del premio según el acierto obtenido y el monto apostado por cada participante.

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Actualmente, el plan de premios contempla las siguientes opciones:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

Tres cifras directo: entrega 400 veces el valor jugado.

Tres cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Dos cifras o “pata”: otorga 50 veces el monto apostado.

Una cifra o “uña”: paga cinco veces el valor jugado.

El premio final depende tanto de la modalidad seleccionada como del dinero invertido por el jugador al momento de realizar su apuesta.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Tarde?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buenas condiciones, ya que este documento es indispensable para iniciar cualquier proceso de reclamación.

Entre los requisitos básicos se encuentran:



Presentar el comprobante original.

Evitar que el tiquete tenga tachones o enmendaduras.

Tener diligenciado el respaldo cuando corresponda.

Ser mayor de edad al momento del cobro.

Para premios de mayor cuantía, el trámite debe realizarse en puntos autorizados por el operador, donde se verifica la autenticidad de la apuesta y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.



Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales autorizados una vez finaliza la extracción. También es importante revisar cuidadosamente cada cifra del tiquete antes de realizar cualquier reclamación.



Asimismo, quienes realizaron su apuesta por plataformas digitales deben seguir los procedimientos de validación establecidos por el operador para recibir el pago correspondiente. Dependiendo del monto ganado, pueden aplicarse descuentos o retenciones contemplados en la legislación colombiana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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