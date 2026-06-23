¿Ya recibió su prima de mitad de año? Así puede sacarle provecho en 2026, según expertos

Miles de trabajadores en Colombia ya recibieron o están próximos a recibir en los próximos días la prima de servicios, aquella prestación social obligatoria en Colombia, establecida para reconocer el trabajo y esfuerzo de los empleados. Este beneficio se encuentra regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes complementarias, y se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. La prima de servicios equivale a 30 días de salario por año, divididos en dos pagos de 15 días cada uno.

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De acuerdo con la legislación laboral colombiana, la fecha límite para que los empleadores realicen el pago de la prima de mitad de año es el 30 de junio de 2026. Quienes incumplan esta obligación pueden enfrentar sanciones económicas e incluso procesos judiciales por parte de los trabajadores afectados. La prima de servicios corresponde al reconocimiento económico por el trabajo realizado durante cada semestre del año

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Y aunque representa un alivio económico y una oportunidad para reorganizar sus finanzas, muchas personas destinan este dinero a cubrir gastos acumulados o a realizar compras que han postergado durante meses; de hecho, expertos en educación financiera, advierten que una parte importante de la población termina arrepintiéndose de la forma en que utiliza estos recursos.



¿Cómo aprovechar la prima de servicios, según expertos?

Según datos de la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), elaborado por MejorCDT y la firma Views, cerca de ocho de cada diez colombianos han manifestado inconformidad con las decisiones tomadas respecto a ingresos extraordinarios como la prima. El estudio evidencia que, en muchos casos, el dinero se destina a gastos impulsivos o no planificados, lo que reduce su impacto positivo en las finanzas personales.

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Frente a este panorama, especialistas recomiendan que antes de gastar la prima se realice una revisión detallada de las finanzas personales y familiares. El objetivo es identificar cuáles son las necesidades más urgentes y cuáles son las metas que podrían beneficiarse de este ingreso adicional. Entre los usos que suelen considerarse más estratégicos para la prima se encuentran:



Pago de deudas con tasas de interés elevadas.

Creación o fortalecimiento de un fondo de emergencia.

Ahorro para objetivos de mediano y largo plazo.

Inversión en educación o capacitación.

Mejoras necesarias en el hogar.

Gastos relacionados con salud y bienestar.

Actividades recreativas planificadas dentro de un presupuesto definido.

Además, el ahorro continúa siendo una de las principales recomendaciones. Incluso destinar entre el 5% y el 10% de la prima a una reserva financiera puede representar un avance importante para quienes buscan mayor tranquilidad ante imprevistos o desean alcanzar metas futuras. La disciplina en este aspecto permite que el beneficio de la prima trascienda los meses posteriores a su recepción.



¿Qué pasa si no le pagan la prima a tiempo? Esto es lo que debe hacer

Intentar un acuerdo con el empleador: En primer lugar, es recomendable tratar de llegar a un acuerdo directo con su empleador. Esto puede incluir conversaciones informales o reuniones para discutir el incumplimiento y buscar una solución amigable.

En primer lugar, es recomendable tratar de llegar a un acuerdo directo con su empleador. Acudir al inspector del trabajo: Si no logra llegar a un acuerdo con su empleador, puede acudir al inspector del trabajo. El inspector puede ofrecer asesoría, recibir una queja formal por el incumplimiento de las obligaciones y, en ciertos casos, intentar una conciliación sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como indemnizaciones o plazos para el pago.

Si no logra llegar a un acuerdo con su empleador, puede acudir al inspector del trabajo. El inspector puede ofrecer asesoría, recibir una queja formal por el incumplimiento de las obligaciones y, en ciertos casos, intentar una conciliación sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como indemnizaciones o plazos para el pago. Defensoría del Pueblo o personero municipal: Si no hay un inspector del trabajo disponible, puede acudir a la Defensoría del Pueblo, al personero municipal o a los consultorios jurídicos de su municipio. Estas entidades pueden ofrecer orientación y apoyo en el proceso de reclamación.

Si no hay un inspector del trabajo disponible, puede acudir a la Defensoría del Pueblo, al personero municipal o a los consultorios jurídicos de su municipio. Estas entidades pueden ofrecer orientación y apoyo en el proceso de reclamación. Presentar demanda ante el juez laboral: Si los pasos anteriores no resultan en una solución, puede presentar una demanda ante el juez laboral. El juez tiene la autoridad para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas.

"El no pago de la prima de servicios a un trabajador, puede traer como consecuencia la imposición de multas de 1 a 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a su vez, puede generar que los jueces del trabajo ordenen el pago de la indemnización moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de retraso en el pago", recalcó el Ministerio de Trabajo. Es importante actuar con prontitud y seguir los procedimientos establecidos para asegurar que sus derechos sean respetados y que reciba la prima de servicios que le corresponde.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co