Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

El departamento de Antioquia y miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen su atención puesta en uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos por los colombianos: La Antioqueñita Día (también conocida como Antioqueñita 1). Este lunes 13 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de este juego, que se ha consolidado como una de las opciones predilectas para quienes buscan probar su suerte en las horas de la mañana.

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Este sorteo se caracteriza por su puntualidad y frecuencia diaria. De lunes a sábado, la Antioqueñita Día juega a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y festivos el horario se traslada usualmente a las 12:00 p. m. Los resultados se pueden seguir en vivo a través de la señal del Canal Teleantioquia. Asimismo, los números ganadores son publicados inmediatamente después en las redes sociales oficiales de "Gana" y en los principales portales de lotería del país.



Número ganador Antioqueñita Día - Lunes 13 de Abril:

Estos son los resultados del sorteo 6435 de la Antioqueñita Día:



Números ganadores: 4 - 3 - 1 - 0 - 1

Quinta balota: 1

(Nota: Este espacio será actualizado tan pronto se realice el sorteo oficial a las 10:00 a. m.)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta apostar en la Antioqueñita?

La Antioqueñita es una modalidad de juego de suerte y azar bajo la categoría de chance. Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y realizar su apuesta a través de la red de servicios autorizada, principalmente en los puntos Gana en el departamento de Antioquia, o mediante plataformas digitales avaladas.

El costo de la apuesta es flexible, lo que permite que sea accesible para todo tipo de público. El monto mínimo por formulario suele ser de $600 pesos (más IVA), aunque los jugadores pueden decidir invertir cantidades superiores para aumentar el valor del premio potencial.



Plan de premios de la Antioqueñita Día

El incentivo de la Antioqueñita radica en su generoso plan de premios, regulado por la normativa nacional de juegos de suerte y azar:



4 cifras (Directo): Paga $4.500 por cada peso apostado.

Paga $4.500 por cada peso apostado. 3 cifras (Directo): Paga $400 por cada peso apostado.

Paga $400 por cada peso apostado. 2 cifras (Pata): Paga $50 por cada peso apostado.

Paga $50 por cada peso apostado. 1 cifra (Uña): Paga $5 por cada peso apostado.

Si la suerte está de su lado y su número coincide con el resultado del sorteo, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Verificar el boleto: Asegúrese de que el tiquete esté en perfecto estado, sin enmendaduras ni tachaduras. Documentación: Diríjase a un punto de venta autorizado con su cédula de ciudadanía original y el tiquete físico. Montos mayores: Si el premio supera los topes legales para pago directo (aproximadamente $1.824.000), deberá tramitar el cobro en las sedes principales, donde se aplicará el respectivo descuento por retención en la fuente (20%). Vigencia: Recuerde que tiene hasta un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para hacer efectivo su cobro.

La Antioqueñita nació como una respuesta a la necesidad de ofrecer a los habitantes de la región un juego diario y cercano. Gestionado bajo la red multiservicios Gana, este sorteo se ha convertido en una pieza fundamental de la cultura popular paisa. Su nombre evoca el orgullo regional y su transparencia ha permitido que se mantenga vigente durante décadas, destinando gran parte de sus recaudos al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.