Resultados Astro Luna, último sorteo hoy sábado, 30 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado, 30 de mayo de 2026, el sorteo Super Astro Luna se lleva a cabo en Colombia, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares por su dinámica que combina números y signos zodiacales. El sorteo se realiza alrededor de las 10:45 p. m., horario habitual para los sábados, cuando miles de jugadores en todo el país esperan conocer la combinación ganadora. Sin embargo, al momento de la elaboración de esta nota, el resultado oficial del Super Astro Luna de este 30 de mayo de 2026 aún no se encuentra publicado de manera confirmada en las fuentes disponibles, debido a que los números se difunden minutos después de finalizar la transmisión. La expectativa se mantiene alta entre los apostadores, quienes buscan acertar la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal correcto, requisito necesario para obtener el premio mayor. Este formato diferencia al Super Astro Luna de otros juegos de chance tradicionales en Colombia.



Resultado Super Astro Luna último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

Estos son los datos oficiales del sorteo más reciente:



Número ganador: 6 3 6 4

6 3 6 4 Signo zodiacal: LEO

En el sorteo anterior, correspondiente al viernes 29 de mayo de 2026, el número ganador fue 6218 bajo el signo Cáncer, lo que sirve como referencia reciente para los jugadores que siguen la evolución de los resultados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Super Astro Luna continúa siendo un juego ampliamente consultado por los colombianos, ya que permite obtener premios que pueden multiplicar de forma significativa el valor apostado.



¿Super Astro Luna: cómo jugar?

El Super Astro Luna consiste en elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y un signo zodiacal de los doce disponibles. Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo.

El sistema permite distintas modalidades de juego: se puede apostar a un solo signo o elegir todos los signos para aumentar las probabilidades de acierto.



Los jugadores realizan la apuesta en puntos autorizados o plataformas digitales, donde reciben un tiquete que funciona como comprobante oficial.



¿Super Astro Luna: cuánto cuesta?

El costo del Super Astro Luna es variable y depende del monto que cada jugador decide apostar. En general, el valor mínimo se sitúa alrededor de 500 pesos colombianos y puede llegar hasta los 10.000 pesos por apuesta.



El premio final depende del valor invertido y del nivel de acierto. Si el jugador acierta las cuatro cifras y el signo, puede ganar hasta 42.000 veces lo apostado, una de las características más llamativas del juego.



¿Super Astro Luna: qué días juega?

El Super Astro Luna se juega todos los días, incluyendo fines de semana y festivos.

Publicidad

De lunes a viernes se realiza en horas cercanas a las 10:50 p. m., los sábados alrededor de las 10:45 p. m., y los domingos o festivos a las 8:30 p. m.

Esta frecuencia diaria genera un alto nivel de participación, ya que los jugadores tienen múltiples oportunidades para participar durante la semana.



¿Super Astro Luna: qué hacer si se gana?

Si una persona gana en el Super Astro Luna, lo primero que hace es verificar el resultado en canales oficiales.

Publicidad

Luego, conserva el tiquete en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que este documento es indispensable para reclamar el premio.

Para cobrar, el ganador debe presentarse en un punto autorizado con su documento de identidad. En casos de premios mayores, es posible que se soliciten requisitos adicionales como formularios legales o certificaciones bancarias.

También es importante tener en cuenta que existe un plazo máximo, generalmente de un año, para reclamar el premio, después del cual se pierde el derecho a cobrarlo.

Finalmente, se recomienda a los ganadores manejar la información con discreción y buscar asesoría financiera para administrar correctamente el dinero obtenido.

Publicidad

A la espera de la publicación oficial del resultado del Super Astro Luna de este sábado 30 de mayo de 2026, el sorteo mantiene la expectativa entre los colombianos, quienes cada noche siguen este juego con la ilusión de acertar la combinación ganadora y transformar su suerte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias