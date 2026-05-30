Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy sábado, 30 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado, 30 de mayo de 2026, Baloto y Revancha realizan un nuevo sorteo en Colombia, uno de los eventos de azar más esperados por los jugadores debido a sus millonarios acumulados. La jornada corresponde al sorteo 2663 y mantiene la expectativa nacional por conocer la combinación ganadora que puede convertir a un nuevo apostador en multimillonario. Para esta fecha, el acumulado del Baloto alcanza aproximadamente los 40.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha suma cerca de 4.000 millones de pesos, cifras que reflejan el interés creciente del público en este juego. El sorteo se realiza en horas de la noche, alrededor de las 11:00 p. m., y se transmite en vivo por televisión, permitiendo a miles de participantes seguir en directo el resultado.



Resultados completos de Baloto y Revancha del 30 de mayo de 2026

Resultados Baloto hoy 30 de mayo:

Los números ganadores del sorteo principal corresponden a:



Números: 08 - 02 - 25 - 11 - 26

Superbalota: 15

El acumulado del Baloto se mantiene entre los más altos del país. En caso de no registrarse un acertante con la combinación completa, el premio continúa en aumento para el siguiente sorteo.



Resultados Revancha hoy 30 de mayo

Por su parte, los resultados del sorteo Revancha son:



Números: 23 - 34 - 38 - 14 - 08

Superbalota: 04

La Revancha ofrece una oportunidad adicional con la misma jugada del Baloto, pero con un acumulado independiente que también crece si no se presenta un ganador en esta modalidad.

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Sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, los números ganadores de Baloto y Revancha correspondientes al sábado 30 de mayo aún no se encuentran disponibles de forma confirmada en los canales consultados, ya que la divulgación oficial ocurre minutos después de finalizado el evento.

El Baloto continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país, gracias a su sistema de acumulados que aumenta el premio cada vez que no hay un ganador en la categoría principal.



Además del premio mayor, el juego ofrece múltiples categorías de premios para quienes aciertan combinaciones parciales, lo que incrementa las probabilidades de obtener alguna ganancia.



¿Baloto y Revancha: cómo jugar?

Para participar en Baloto y Revancha, el jugador selecciona cinco números del 1 al 43 y una súper balota del 1 al 16. El objetivo es acertar la combinación completa para obtener el premio mayor.

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El sistema también permite activar la modalidad Revancha, que utiliza los mismos números apostados, pero ofrece una segunda oportunidad de ganar un acumulado independiente.

Los tiquetes se compran en puntos autorizados o en plataformas digitales, y el jugador puede elegir sus números manualmente o de forma automática.

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¿Baloto y Revancha: cuánto cuesta?

El costo del Baloto es de aproximadamente 6.000 pesos colombianos, mientras que la Revancha tiene un valor adicional cercano a los 3.000 pesos, para un total de alrededor de 9.000 pesos si se juegan ambas modalidades.

Este valor permite participar en todas las categorías de premios, desde el acumulado principal hasta las combinaciones parciales premiadas.

¿Baloto y Revancha: qué días juega?

Baloto y Revancha se juegan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, en horario nocturno cercano a las 11:00 p. m.

Esta frecuencia mantiene activo el interés de los jugadores y permite que los acumulados crezcan rápidamente cuando no hay ganadores del premio mayor.

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¿Baloto y Revancha: qué hacer si se gana?

Si una persona gana en Baloto y Revancha, lo primero es verificar los resultados en fuentes oficiales. Luego, el ganador debe conservar el tiquete en perfecto estado, ya que este es el documento indispensable para reclamar el premio. En el caso de grandes acumulados, el proceso se realiza ante la entidad operadora, cumpliendo requisitos como la presentación del documento de identidad.

Además, los premios están sujetos a impuestos, por lo que el monto final puede ser inferior al anunciado inicialmente.

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Finalmente, especialistas recomiendan asesorarse financieramente para administrar correctamente el dinero, especialmente cuando se trata de premios millonarios.

Mientras se conocen los resultados oficiales de este sábado 30 de mayo de 2026, el país permanece atento a uno de los sorteos más importantes del año, con la expectativa de que la suerte favorezca a un nuevo ganador en Colombia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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