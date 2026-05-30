Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy sábado, 30 de mayo de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado, 30 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá realiza su sorteo número 4626, uno de los eventos más tradicionales del país que convoca a miles de jugadores en todo el territorio nacional. El sorteo se lleva a cabo hacia las 10:30 p. m., con transmisión en televisión, y mantiene en expectativa a quienes participan con la esperanza de acertar el número ganador. En esta edición, el premio mayor alcanza los 15.000 millones de pesos, una cifra que posiciona a esta lotería entre las más atractivas de Colombia. Sin embargo, al momento de la elaboración de esta nota, el número ganador y su respectiva serie aún no se publican de manera oficial en los canales consultados, debido a que la divulgación ocurre minutos después de finalizado el sorteo.



Números ganadores de la Lotería de Boyacá del 30 de mayo de 2026

Estos son los resultados oficiales del sorteo de este sábado:

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Número ganador: 2 1 0 6

2 1 0 6 Serie: 084

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entrega múltiples premios secos que incluyen montos de hasta 1.000 millones de pesos, así como otras categorías millonarias y premios menores de 50, 20 y 10 millones de pesos, lo que amplía significativamente las opciones de ganar.

El sorteo no solo genera expectativa entre los apostadores, sino que también cumple una función social clave, ya que los recursos obtenidos se destinan a financiar programas de salud en el departamento de Boyacá.



Mientras se conocen los resultados oficiales, miles de colombianos revisan sus billetes con atención y esperan convertirse en los nuevos ganadores de este tradicional juego de azar.



¿Lotería de Boyacá: cómo jugar?

La Lotería de Boyacá funciona mediante la compra de un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. El jugador participa al intentar acertar ambos datos para obtener el premio mayor.

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Adicionalmente, el plan de premios incluye aproximaciones y secos, que premian coincidencias parciales con el número ganador.

Los billetes se adquieren en puntos físicos autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales avaladas, lo que facilita la participación de los jugadores desde diferentes regiones.

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¿Lotería de Boyacá: cuánto cuesta?

El costo de la Lotería de Boyacá varía dependiendo de si el jugador compra el billete completo o una fracción. En general, el valor se considera accesible frente al tamaño del premio mayor.

El precio incluye la participación en todas las categorías del plan de premios, lo que le permite al jugador optar no solo por el premio principal, sino también por los premios secundarios y aproximaciones.

¿Lotería de Boyacá: qué días juega?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en la noche, generalmente alrededor de las 10:30 p. m., con transmisión por televisión nacional.

Esta periodicidad semanal mantiene el interés constante de los jugadores, que cada fin de semana siguen el sorteo con expectativa y revisan los resultados en busca de coincidencias.

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¿Lotería de Boyacá: qué hacer si se gana?

Si una persona gana la Lotería de Boyacá, el primer paso consiste en verificar el número y la serie con los resultados oficiales.

Luego, el ganador conserva el billete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar el premio. Para premios mayores, el proceso requiere presentarse ante la entidad operadora con el documento de identidad y el Registro Único Tributario (RUT).

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Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones fiscales establecidas por la ley, por lo que el monto final recibido puede ser menor al anunciado.

Finalmente, expertos recomiendan a los ganadores buscar asesoría financiera para gestionar adecuadamente el dinero y garantizar su uso responsable a largo plazo.

Mientras se conocen los resultados oficiales del sorteo de este 30 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá continúa consolidándose como una de las más importantes del país, no solo por sus premios millonarios, sino también por el impacto social que genera en beneficio de la salud pública.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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