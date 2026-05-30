Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado, 30 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia este sábado 30 de mayo de 2026, un sorteo diario que sigue consolidándose como uno de los más jugados en el Valle del Cauca y otras regiones del país.



De acuerdo con los reportes disponibles, el resultado correspondiente a la jornada nocturna ya fue sorteado; sin embargo, algunas plataformas aún no han publicado la cifra exacta completa al cierre de esta nota.



Resultado del Chontico Noche del 30 de mayo de 2026

Número ganador: 1 5 8 9

Quinta cifra: 4

Pese a ello, la expectativa se mantuvo alta durante toda la noche, especialmente por tratarse del sorteo sabatino, que se realiza en un horario distinto al de los días laborales y suele concentrar una mayor participación.

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El Chontico Noche es un juego tipo chance que consiste en acertar un número de cuatro cifras, con diferentes modalidades que permiten ganar según la cantidad de coincidencias.



Cómo jugar Chontico Noche

Para participar en el Chontico Noche, los jugadores deben adquirir un tiquete en un punto autorizado y elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

El proceso es sencillo:



Se selecciona el número o se deja al azar.

Se define el valor de la apuesta.

Se escoge la modalidad (cuatro cifras, tres cifras, dos cifras, entre otras).

Se espera el sorteo y se comparan los resultados.

Durante el sorteo se extraen números del 0 al 9 en una tómbola, y el orden en que salen es clave para determinar a los ganadores.



Cuánto cuesta el Chontico Noche

El valor del Chontico Noche depende del monto que el jugador decida apostar, ya que se trata de un juego flexible. Cada persona puede elegir cuánto dinero invertir en su jugada, lo que influye directamente en el premio potencial.



En general, los pagos dependen tanto del valor apostado como del nivel de acierto, pudiendo multiplicarse significativamente si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.



Qué días juega Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días de la semana, con horarios que varían según la fecha:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Este esquema diario ha convertido al sorteo en una alternativa constante para quienes buscan probar suerte en horarios nocturnos.



Qué hacer si se gana el Chontico Noche

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.



El proceso incluye:



Verificar el número ganador en fuentes oficiales.

Acercarse a un punto autorizado.

Presentar el documento de identidad y el comprobante.

Realizar el cobro dentro del plazo establecido.

Las autoridades también recuerdan que los premios pueden estar sujetos a impuestos, dependiendo del monto obtenido.

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En definitiva, el Chontico Noche mantiene su popularidad gracias a su mecánica sencilla, sus sorteos diarios y la posibilidad de obtener premios relevantes en poco tiempo, lo que lo convierte en uno de los juegos de azar más consultados por los colombianos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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