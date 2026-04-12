Resultados Astro Luna hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

El Astro Luna realizó su más reciente sorteo en la noche de este domingo 12 de abril de 2026, manteniéndose como uno de los chances más populares en Colombia por su formato dinámico y sus atractivos premios.

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Cada jornada, miles de apostadores en todo el país siguen atentos este juego, que combina números y signos zodiacales, aumentando las posibilidades de ganar.

El sorteo se realiza todos los días hacia las 10:50 p. m., momento en el que se conocen oficialmente los resultados. Y los domingos a las 8:30 p. m.



Resultados Astro Luna hoy, domingo 12 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los resultados ganadores:



Número: 5736

5736 Signo: Libra

Los resultados oficiales pueden verificarse en plataformas autorizadas, puntos de venta de chance y canales institucionales.



¿Cómo jugar Astro Luna?

Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de dos cifras (entre 00 y 99 )

(entre ) Un signo zodiacal entre los 12 disponibles

Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como el signo. También existen premios por aciertos parciales.



Plan de premios de Astro Luna

El valor del premio depende del nivel de acierto:

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Número y signo: paga hasta 96 veces lo apostado

paga hasta lo apostado Solo número: premio intermedio

premio intermedio Solo signo: premio menor

¿Cuánto cuesta jugar Astro Luna?

El valor de la apuesta es flexible y depende del monto que desee jugar cada participante. Generalmente, el precio mínimo es accesible, lo que permite la participación de distintos tipos de jugadores.

¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar un premio es indispensable presentar el comprobante de apuesta en buen estado.

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Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados

pueden cobrarse en puntos autorizados Premios mayores: pueden requerir documento de identidad

Tenga en cuenta que se aplican los descuentos de ley vigentes en Colombia.

Las autoridades recomiendan validar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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