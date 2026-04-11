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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Astro Luna hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Astro Luna hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

Esta noche juega un nuevo sorteo de este juego tradicional. Conozca los resultados más recientes EN VIVO aquí para saber si es el ganador de la fecha.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Super Astro Luna
Foto: Freepik / Super Astro Luna

El Astro Luna, uno de los chances más populares en Colombia, realizó su más reciente sorteo en la jornada nocturna del sábado 11 de abril de 2026, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores en todo el país.

Este juego se ha consolidado como uno de los favoritos gracias a su formato ágil, la combinación de números y signos zodiacales, y sus premios atractivos.

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El sorteo se realiza todos los días sobre las 10:50 p. m., momento en el que se conocen oficialmente los resultados.

Resultados Astro Luna hoy, sábado 11 de abril de 2026

  • Número: por definir
  • Signo: por definir

Los resultados oficiales pueden verificarse en plataformas autorizadas, puntos de venta de chance y canales institucionales.

¿Cómo jugar Astro Luna?

Para participar, el jugador debe elegir:

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  • Un número de dos cifras (00 a 99)
  • Un signo zodiacal entre los 12 disponibles

Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como el signo, aunque también hay premios por aciertos parciales.

Premios de Astro Luna

El plan de premios depende del nivel de acierto:

  • Número y signo: paga hasta 96 veces lo apostado
  • Solo número: premio intermedio
  • Solo signo: premio menor

¿Cuánto cuesta jugar Astro Luna?

El valor de la apuesta es flexible y depende del monto que desee jugar cada participante. Generalmente, el precio mínimo es accesible.

¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar el premio es indispensable presentar el comprobante de apuesta en buen estado.

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  • Los premios pueden cobrarse en puntos autorizados
  • Para montos mayores, se puede solicitar documento de identidad
  • Se aplican los descuentos de ley vigentes

Las autoridades recomiendan validar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite.
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