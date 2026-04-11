Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca realizó su más reciente sorteo correspondiente a esta semana, cuyos resultados son consultados este sábado 11 de abril de 2026 por miles de apostadores en todo el país.
Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más reconocidos en Colombia, gracias a su premio mayor millonario y a su amplia participación a nivel nacional.
El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, garantizando transparencia en cada etapa del proceso. La transmisión oficial se realiza en horario nocturno, a través de canales de televisión y plataformas digitales autorizadas.
Resultados de la Lotería del Cauca – último sorteo 11 de abril
Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:
- Número ganador: 3581
- Serie: 206
Se recomienda validar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.
Plan de premios de la Lotería del Cauca
El sorteo cuenta con un atractivo esquema de premios encabezado por:
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- Premio mayor: $8.000 millones
- Primer seco: $300.000.000
- Segundo seco: $200.000.000
- Tercer y cuarto seco: $100.000.000 cada uno
- Quinto, sexto y séptimo seco: $50.000.000 cada uno
- Del octavo al trigésimo sexto seco: $10.000.000 cada uno
Esta estructura permite que múltiples jugadores puedan obtener premios en cada jornada.
¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?
Para participar, el jugador debe adquirir un billete que contiene:
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- Un número de cuatro cifras
- Una serie
El billete puede comprarse completo o en fracciones, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de apostadores.
¿Cómo reclamar los premios?
En caso de resultar ganador, es indispensable:
- Presentar el billete original en buen estado
- Verificar el resultado en canales oficiales
- Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados
- Los premios mayores deben reclamarse directamente en oficinas de la entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos
La Lotería del Cauca sigue consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales del país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores en cada nueva jornada.