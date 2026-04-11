Resultados Baloto y Revancha hoy, sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

El Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más importantes en Colombia, realizaron su más reciente sorteo en la jornada del sábado 11 de abril de 2026, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores por sus millonarios acumulados.



Como es habitual, el sorteo se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y transparencia, lo que garantiza resultados confiables para todos los participantes.

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La transmisión oficial se realiza en horas de la noche, alrededor de las 11:00 p. m., a través de canales autorizados y plataformas digitales, donde los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas.



Resultados Baloto y Revancha hoy, sábado 11 de abril de 2026

Baloto

Números ganadores: 10-24-43-32-33

10-24-43-32-33 Superbalota: 13

Revancha

Números ganadores: 16-06-43-19-26

16-06-43-19-26 Superbalota: 16

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe elegir:



Cinco números entre el 1 y el 43

Una Superbalota entre el 1 y el 16

Con la misma apuesta, se participa automáticamente en dos sorteos: Baloto y Revancha, lo que aumenta las posibilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar?

Baloto: $6.000 pesos

$6.000 pesos Baloto + Revancha: $9.000 pesos

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados o mediante plataformas digitales oficiales.

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¿Qué hacer si gana?

En caso de resultar ganador, es indispensable:

Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad

Para premios mayores, se aplican retenciones de ley según la normativa vigente en Colombia.

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Si no hay ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo, lo que incrementa el interés para próximos sorteos.

El Baloto y Revancha siguen consolidándose como una de las principales opciones de juego en el país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos.

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