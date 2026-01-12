Resultados Baloto y Revancha, lunes,12 de enero de 2026: números ganadores

Este lunes 12 de enero de 2026, los jugadores del Baloto y Revancha esperan conocer los resultados del último sorteo, que sigue generando gran expectativa en todo el país. Estos juegos de azar se han consolidado como dos de las opciones más atractivas para quienes sueñan con cambiar su vida de manera radical. A continuación, se explican los detalles sobre cómo jugar, dónde consultar los resultados y qué hacer en caso de convertirse en uno de los afortunados ganadores.



Resultados del Baloto y Revancha hoy, 12 de enero de 2026

Baloto Números ganadores: 01 - 19 - 11 - 07 42

Número adicional: 10

Revancha Números ganadores: 27 - 26 - 36 - 07 - 33

Número adicional: 14

Cómo jugar el Baloto

El Baloto es uno de los juegos más populares en Colombia. Para participar, el jugador debe elegir 5 números entre el 1 y el 43, más un número adicional llamado Superbalota, que se selecciona entre el 1 y el 16.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El objetivo es acertar la combinación completa para ganar el acumulado millonario. Sin embargo, existen diferentes categorías de premios que permiten ganar incluso si no se aciertan todos los números.

Los boletos se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.



Cómo jugar Revancha

Revancha es el juego complementario del Baloto y ofrece una segunda oportunidad para ganar. Al comprar el tiquete del Baloto, el jugador puede activar la opción de Revancha por un costo adicional.



Este sorteo utiliza la misma combinación de números elegida para el Baloto, pero participa en un acumulado independiente, que hoy asciende a $12.700 millones.



La mecánica es sencilla: si el jugador no gana el Baloto, aún tiene la posibilidad de llevarse el premio mayor de Revancha.



Dónde ver los resultados del Baloto y Revancha

Los resultados oficiales se publican en la página web de Baloto, en sus redes sociales y en los puntos de venta autorizados. Además, el sorteo se transmite en vivo por televisión y plataformas digitales, garantizando transparencia y acceso para todos los jugadores.

Publicidad

Para quienes prefieren la comodidad digital, también es posible consultar los números ganadores en aplicaciones móviles y portales de noticias confiables.



Qué hacer si se gana el Baloto o Revancha

Convertirse en ganador de Baloto o Revancha implica seguir algunos pasos importantes:



Conservar el tiquete en buen estado, ya que es el documento que acredita el derecho al premio. Acudir a los puntos autorizados o a las oficinas de Baloto para iniciar el proceso de cobro. Presentar el documento de identidad y el tiquete original. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, y el premio está sujeto a retención en la fuente según la normativa tributaria vigente.

Es fundamental actuar con prudencia y no divulgar la noticia de inmediato para evitar riesgos.



Consejos si una persona se gana una lotería

Ganar un premio millonario puede cambiar la vida, pero también implica responsabilidad. Algunos consejos clave son:



Mantener la calma y no hacer gastos impulsivos.

Buscar asesoría financiera para planificar el uso del dinero.

Pagar deudas y asegurar necesidades básicas antes de invertir.

Destinar una parte al ahorro y considerar inversiones seguras que generen ingresos a largo plazo.

Evitar divulgar la noticia públicamente para proteger la seguridad personal.

Baloto y Revancha no solo ofrecen la posibilidad de cumplir sueños, sino también de contribuir a causas sociales, ya que parte de sus recursos se destinan a programas de bienestar en el país.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias