En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
FRENTE FRÍO EN COLOMBIA
NICOLÁS MADURO
LLUVIAS EN BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precios en Corabastos Bogotá este 3 de febrero de 2026: subió la papa y algunas frutas

Precios en Corabastos Bogotá este 3 de febrero de 2026: subió la papa y algunas frutas

La carne, el pollo y el pescado muestran estabilidad en sus precios. Vea el listado completo de precios de los productos más importantes de la canasta familiar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Precios en Corabastos Bogotá este 3 de febrero de 2026: subió la papa y algunas frutas
Precios en Corabastos Bogotá este 3 de febrero de 2026: subió la papa y algunas frutas -
Corabastos

La Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, es la principal central mayorista de alimentos de Colombia. Funciona como punto de ingreso, distribución y formación de precios para buena parte de los alimentos que llegan a Bogotá y a otras regiones del país. El comportamiento de los precios en Corabastos vuelve a ser un referente clave para comerciantes, tenderos y consumidores en Bogotá. Este 3 de febrero de 2026, el mercado refleja variaciones en productos básicos de la canasta familiar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Dorado Mañana 3 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Mañana 3 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    Dorado Mañana - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 3 de febrero de 2026: números ganadores

  2. ¿Se le cayó Nequi? Esto es lo que no debe hacer cuando fallan los servicios de la entidad
    Nequi/ Freepik
    ECONOMÍA

    No es su celular, Nequi reportó caída masiva de sus operaciones este 3 de febrero

En Corabastos se comercializan frutas, hortalizas, tubérculos, granos, leguminosas, carnes, pescados, huevos, lácteos, productos procesados y mercancía agrícola. Los precios que se forman allí influyen de manera directa en el valor que pagan los hogares en la ciudad y en municipios cercanos. Corabastos está ubicada en el suroccidente de Bogotá, en la avenida carrera 80 con calle 2, localidad de Kennedy. Desde este punto salen productos hacia plazas minoristas, supermercados, tiendas, restaurantes y mercados institucionales.

Precios en Corabastos Bogotá hoy 3 de febrero de 2026

Pollo en Corabastos

Este es el precio del pollo en la central de abastos más grande de Colombia hoy 3 de febrero:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Alas de polloKilo1Kilo$16.000$16.000$16.000Estable
MenudenciasKilo1Kilo$12.000$12.000$12.000Estable
Pechuga de polloKilo1Kilo$20.000$20.000$20.000Estable
Perniles de polloKilo1Kilo$15.000$15.000$15.000Estable
Pollo sin víscerasKilo1Kilo$21.000$21.000$21.000Estable

Pollo y mariscos

Estos productos no presentan variaciones marcadas este martes, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero. Vea a continuación el listado completo:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Bagre doradoKilo1Kilo$30.000$30.000$30.000Estable
Bagre pintadoKilo1Kilo$30.000$30.000$30.000Estable
Blanquillo gallegoKilo1Kilo$16.000$16.000$16.000Estable
Boca chicoKilo1Kilo$19.000$19.000$19.000Estable
CachamaKilo1Kilo$12.000$12.000$12.000Estable
CajaroKilo1Kilo$20.000$20.000$20.000Estable
Camarón tigreKilo1Kilo$38.000$38.000$38.000Estable
Camarón titiKilo1Kilo$28.000$28.000$28.000Estable
CapacetaKilo1Kilo$20.000$20.000$20.000Estable
Caracol almejaKilo1Kilo$34.000$34.000$34.000Estable
CorvinaKilo1Kilo$54.000$54.000$54.000Estable
CuchaKilo1Kilo$16.000$16.000$16.000Estable
DoncellaKilo1Kilo$14.000$14.000$14.000Estable
Filete de merluzaKilo1Kilo$62.000$62.000$62.000Estable
Filete de róbaloKilo1Kilo$62.000$62.000$62.000Estable
GualajoKilo1Kilo$33.000$33.000$33.000Estable
Mojarra de marKilo1Kilo$17.000$17.000$17.000Estable
Mojarra o tilapia rojaKilo1Kilo$14.500$14.500$14.500Estable
NicuroKilo1Kilo$15.000$15.000$15.000Estable
PaletónKilo1Kilo$10.000$10.000$10.000Estable
PeladaKilo1Kilo$30.000$30.000$30.000Estable
Pescado secoKilo1Kilo$36.000$36.000$36.000Estable
Pez mero o pollito de marKilo1Kilo$25.000$25.000$25.000Estable
Pira botónKilo1Kilo$20.000$20.000$20.000Estable
SierraKilo1Kilo$24.000$24.000$24.000Estable
Toyo tiburón pequeKilo1Kilo$28.000$28.000$28.000Estable
Trucha arco irisKilo1Kilo$24.000$24.000$24.000Estable
ValentónKilo1Kilo$35.000$35.000$35.000Estable

Granos y procesados

Al igual que el pollo y el pescado, los granos presentan estabilidad en sus precios:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Aceite (1000 c.c)Caja12Caja$88.900$88.900$7.408Estable
Aceite (500 c.c)Caja24Caja$92.000$92.000$3.833Estable
Aceite galon (3000 c.c)Caja6Caja$122.000$122.000$20.333Estable
Arroz corrienteBulto50Bulto$150.000$150.000$3.000Estable
Arroz oryzicaBulto50Bulto$160.000$160.000$3.200Estable
Arroz sopa cristalBulto50Bulto$120.000$120.000$2.400Estable
Arveja verde secaBulto50Bulto$169.000$169.000$3.380Estable
Azúcar empacadaBulto25Bulto$150.000$150.000$6.000Estable
Azúcar sulfitadaBulto50Bulto$160.000$160.000$3.200Estable
Café 500 grPaquete5Paquete$550.000$550.000$110.000Estable
Cebada25 libras125 libras$58.000$58.000$58.000Estable
Chocolate dulceCaja24Caja$610.000$610.000$25.417Estable
Cuchuco de cebada25 libras125 libras$68.000$68.000$68.000Estable
Cuchuco de maízBulto50Bulto$160.000$160.000$3.200Estable
Cuchuco de trigo25 libras125 libras$45.000$45.000$45.000Estable
Frijol nima calimaBulto50Bulto$380.000$380.000$7.600Estable
Frijol radicalBulto50Bulto$420.000$420.000$8.400Estable
GarbanzoBulto50Bulto$439.000$439.000$8.780Estable
Harina de maíz25 libras125 libras$35.000$35.000$35.000Estable
Harina de trigoBulto50Bulto$120.000$120.000$2.400Estable
Leche polvo 400 grCaja30Caja$220.000$220.000$7.333Estable
Maíz amarillo duro / rocolBulto60Bulto$90.000$90.000$1.500Estable
Maíz blanco duroBulto50Bulto$110.000$105.000$2.200Estable
Maíz trillado petoBulto50Bulto$112.000$112.000$2.240Estable
Manteca hidrogenadaCaja10Caja$120.000$120.000$12.000Estable
MargarinaCaja10Caja$149.000$149.000$14.900Estable
PanelaCaja20Caja$110.000$110.000$5.500Estable
Pastas alimenticias25 libras125 libras$48.000$48.000$48.000Estable
SalBulto50Bulto$60.000$60.000$1.200Estable

Precio del plátano

El precio depende del origen y clasificación, pero se mantiene dentro de los rangos habituales reportados por Corabastos:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Plátano coliceroKilo1Kilo$1.600$1.400$1.600Estable
Plátano hartonCanastilla22Canastilla$110.000$105.000$5.000Estable
Plátano hartonBolsa20Bolsa$85.000$80.000$4.250Estable

Precio de la papa

Los tubérculos siguen siendo uno de los ejes del mercado mayorista. La papa, en sus diferentes variedades, registra cambios relevantes. Algunos tubérculos bajaron y otros subieron:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
ArracachaBulto50Bulto$160.000$150.000$3.200Subió
Papa criolla lavadaBulto50Bulto$150.000$145.000$3.000Estable
Papa criolla suciaBulto50Bulto$110.000$105.000$2.200Bajó
Papa pastusaBulto50Bulto$100.000$95.000$2.000Subió
Papa r12 industrialBulto50Bulto$100.000$95.000$2.000Estable
Papa r12 negraBulto50Bulto$90.000$85.000$1.800Subió
Papa r12 rojaBulto50Bulto$70.000$65.000$1.400Estable
Papa sabaneraBulto50Bulto$120.000$115.000$2.400Estable
Papa supremaBulto50Bulto$75.000$70.000$1.500Estable
Papa tocarreBulto50Bulto$115.000$110.000$2.300Estable
Yuca armeniaBolsa30Bolsa$110.000$105.000$3.667Estable
Yuca llaneraBolsa30Bolsa$110.000$105.000$3.667Estable

Precios de la fruta

El mercado de frutas en Corabastos presenta abastecimiento suficiente, aunque hubo variaciones en sus costos. De acuerdo con el boletín de precios más reciente, los valores se mueven así:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Aguacate hass por toneladaTonelada1.000Tonelada$6.000.000$5.500.000$6.000Estable
Aguacate pieles verdes por toneladaTonelada1.000Tonelada$5.000.000$4.500.000$5.000Estable
Banano criolloCaja de madera30Caja de madera$75.000$70.000$2.500Estable
Banano urabáCaja20Caja$46.000$44.000$2.300Estable
BrevaKilo1Kilo$9.000$8.000$9.000Estable
CocoDocena12Docena$60.000$55.000$5.000Estable
Curuba boyacenseCanastilla22Canastilla$50.000$48.000$2.273Estable
Curuba san bernardoKilo1Kilo$3.000$2.500$3.000Estable
Durazno importadoCaja10Caja$110.000$105.000$11.000Bajó
Durazno nacionalKilo1Kilo$7.000$6.000$7.000Estable
FeijoaKilo1Kilo$9.000$8.000$9.000Estable
FresaKilo1Kilo$8.000$7.000$8.000Estable
GranadillaCaja14Caja$110.000$105.000$7.857Estable
GuanábanaKilo1Kilo$5.000$4.500$5.000Estable
GuayabaKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
Limón comúnBulto70Bulto$100.000$90.000$1.429Subió
Limón tahitíBulto70Bulto$130.000$125.000$1.857Subió
LuloCanastilla25Canastilla$135.000$130.000$5.400Subió
Mandarina arrayanaCanastilla22Canastilla$90.000$85.000$4.091Subió
Mandarina onecoKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
Mango chancletoCaja11Caja$20.000$18.000$1.818Estable
Mango de azúcarKilo1Kilo$3.000$2.500$3.000Estable
Mango reinaCaja11Caja$20.000$18.000$1.818Estable
Mango tommyCaja11Caja$25.000$23.000$2.273Bajó
Manzana nacionalKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
Manzana roja importadaCaja18Caja$170.000$169.000$9.444Estable
Manzana verde importadaCaja18Caja$180.000$179.000$10.000Estable
MaracuyáBolsa10Bolsa$40.000$35.000$4.000Bajó
MelónKilo1Kilo$3.500$3.000$3.500Estable
Mora de castillaCaja7Caja$38.000$36.000$5.429Estable
Naranja armeniaBulto50Bulto$140.000$135.000$2.800Estable
Naranja greyBulto50Bulto$100.000$95.000$2.000Estable
Naranja ombligonaBulto50Bulto$150.000$145.000$3.000Estable
Naranja valenciaBulto50Bulto$150.000$145.000$3.000Estable
Papaya hawaianaCanastilla22Canastilla$55.000$50.000$2.500Estable
Papaya maradolCaja de madera18Caja de madera$35.000$33.000$1.944Estable
Papaya melonaCaja de madera18Caja de madera$35.000$33.000$1.944Estable
Papaya redondaCaja de madera18Caja de madera$33.000$30.000$1.833Estable
Papaya tainungCaja de madera10Caja de madera$30.000$28.000$3.000Estable
PatillaKilo1Kilo$2.000$1.800$2.000Estable
Piña goldCaja11Caja$28.000$26.000$2.545Estable
Piña peroleraCaja de madera32Caja de madera$60.000$58.000$1.875Estable
PitahayaKilo1Kilo$6.000$5.000$6.000Estable
Tomate de árbolCanastilla25Canastilla$60.000$58.000$2.400Estable
Uva champaCaja10Caja$75.000$74.000$7.500Bajó
Uva negraCaja10Caja$70.000$69.000$7.000Bajó
Uva rojaCaja10Caja$70.000$69.000$7.000Bajó

Precios de las hortalizas

La lechuca, el brócoli y la avichuela muestran diferenciales según calidad y tamaño. Estos son los precios de hoy:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
AcelgaAtado10Atado$20.000$18.000$2.000Estable
AhuyamaKilo1Kilo$1.400$1.200$1.400Estable
Ajo rosadoAtado10Atado$60.000$55.000$6.000Estable
AlcachofaDocena10Docena$60.000$58.000$6.000Estable
ApioAtado10Atado$18.000$16.000$1.800Bajó
Arveja verde sabaneraBulto50Bulto$240.000$235.000$4.800Estable
BerenjenaKilo1Kilo$5.000$4.000$5.000Estable
BrócoliDocena10Docena$40.000$38.000$4.000Bajó
CalabacínKilo1Kilo$1.000$900$1.000Estable
CalabazaKilo1Kilo$1.000$900$1.000Estable
Cebolla cabezona blancaBulto50Bulto$60.000$55.000$1.200Estable
Cebolla cabezona rojaBulto50Bulto$180.000$175.000$3.600Estable
Cebolla largaRollo25Rollo$80.000$75.000$3.200Subió
CilantroAtado10Atado$50.000$45.000$5.000Bajó
ColiflorDocena10Docena$50.000$45.000$5.000Subió
EspinacaAtado10Atado$30.000$25.000$3.000Estable
Fríjol verdeBulto50Bulto$240.000$235.000$4.800Estable
Haba verde sabaneraBulto50Bulto$120.000$115.000$2.400Estable
HabichuelaBulto50Bulto$260.000$255.000$5.200Bajó
LechugaDocena10Docena$24.000$22.000$2.400Bajó
MazorcaBulto50Bulto$90.000$85.000$1.800Estable
Pepino cohombroKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
Pepino comúnKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
PimentónKilo1Kilo$3.500$3.000$3.500Estable
Rábano rojoAtado3Atado$15.000$13.000$5.000Estable
RemolachaBulto50Bulto$140.000$135.000$2.800Estable
RepolloBulto50Bulto$40.000$38.000$800Estable
Tomate chontoKilo1Kilo$3.500$3.000$3.500Subió
Tomate larga vidaKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
Tomate milanoKilo1Kilo$4.000$3.500$4.000Estable
ZanahoriaBulto50Bulto$90.000$85.000$1.800Estable

Precio de la carne en Corabastos

Estos productos tampoco presentan variaciones marcadas este martes, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
CaderaKilo1Kilo$40.000$40.000$40.000Estable
ChatasKilo1Kilo$59.000$59.000$59.000Estable
CostillaKilo1Kilo$40.000$40.000$40.000Estable
LomoKilo1Kilo$73.000$73.000$73.000Estable
PiernaKilo1Kilo$38.000$38.000$38.000Estable
SobrebarrigaKilo1Kilo$32.000$32.000$32.000Estable

Precio del huevo

No se presentan variaciones en el precio del huevo en Corabastos. Así están los costos hoy:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
Huevo blanco a30 unidades130 unidades$10.500$10.500$10.500Estable
Huevo blanco aa30 unidades130 unidades$11.500$11.500$11.500Estable
Huevo blanco b30 unidades130 unidades$10.000$10.000$10.000Estable
Huevo blanco extra30 unidades130 unidades$14.500$14.500$14.500Estable
Huevo rojo a30 unidades130 unidades$10.500$10.500$10.500Estable
Huevo rojo aa30 unidades130 unidades$11.500$11.500$11.500Estable
Huevo rojo b30 unidades130 unidades$10.000$10.000$10.000Estable
Huevo rojo extra30 unidades130 unidades$14.500$14.500$14.500Estable

Queso y cuajada en Corabastos hoy

Estos son los precios reportados por Corabastos para la cuajada y el queso:

NombrePresentaciónCantidadUnidad de medidaPrecio con calidad extraPrecio con calidad primeraPrecio por unidadVariación precio día anterior
CuajadaKilo1Kilo$18.000$18.000$18.000Estable
Queso campesinoKilo1Kilo$21.000$21.000$21.000Estable
Queso costeñoKilo1Kilo$24.000$24.000$24.000Estable
Queso doble cremaKilo1Kilo$22.000$22.000$22.000Estable
Queso paipaKilo1Kilo$35.000$35.000$35.000Estable
Queso peraKilo1Kilo$35.000$35.000$35.000Estable

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corabastos

Publicidad

Publicidad

Publicidad