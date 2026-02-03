Precios en Corabastos Bogotá este 3 de febrero de 2026: subió la papa y algunas frutas

La Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, es la principal central mayorista de alimentos de Colombia. Funciona como punto de ingreso, distribución y formación de precios para buena parte de los alimentos que llegan a Bogotá y a otras regiones del país. El comportamiento de los precios en Corabastos vuelve a ser un referente clave para comerciantes, tenderos y consumidores en Bogotá. Este 3 de febrero de 2026, el mercado refleja variaciones en productos básicos de la canasta familiar.
En Corabastos se comercializan frutas, hortalizas, tubérculos, granos, leguminosas, carnes, pescados, huevos, lácteos, productos procesados y mercancía agrícola. Los precios que se forman allí influyen de manera directa en el valor que pagan los hogares en la ciudad y en municipios cercanos. Corabastos está ubicada en el suroccidente de Bogotá, en la avenida carrera 80 con calle 2, localidad de Kennedy. Desde este punto salen productos hacia plazas minoristas, supermercados, tiendas, restaurantes y mercados institucionales.
Precios en Corabastos Bogotá hoy 3 de febrero de 2026
Pollo en Corabastos
Este es el precio del pollo en la central de abastos más grande de Colombia hoy 3 de febrero:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Alas de pollo
|Kilo
|1
|Kilo
|$16.000
|$16.000
|$16.000
|Estable
|Menudencias
|Kilo
|1
|Kilo
|$12.000
|$12.000
|$12.000
|Estable
|Pechuga de pollo
|Kilo
|1
|Kilo
|$20.000
|$20.000
|$20.000
|Estable
|Perniles de pollo
|Kilo
|1
|Kilo
|$15.000
|$15.000
|$15.000
|Estable
|Pollo sin vísceras
|Kilo
|1
|Kilo
|$21.000
|$21.000
|$21.000
|Estable
Pollo y mariscos
Estos productos no presentan variaciones marcadas este martes, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero. Vea a continuación el listado completo:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Bagre dorado
|Kilo
|1
|Kilo
|$30.000
|$30.000
|$30.000
|Estable
|Bagre pintado
|Kilo
|1
|Kilo
|$30.000
|$30.000
|$30.000
|Estable
|Blanquillo gallego
|Kilo
|1
|Kilo
|$16.000
|$16.000
|$16.000
|Estable
|Boca chico
|Kilo
|1
|Kilo
|$19.000
|$19.000
|$19.000
|Estable
|Cachama
|Kilo
|1
|Kilo
|$12.000
|$12.000
|$12.000
|Estable
|Cajaro
|Kilo
|1
|Kilo
|$20.000
|$20.000
|$20.000
|Estable
|Camarón tigre
|Kilo
|1
|Kilo
|$38.000
|$38.000
|$38.000
|Estable
|Camarón titi
|Kilo
|1
|Kilo
|$28.000
|$28.000
|$28.000
|Estable
|Capaceta
|Kilo
|1
|Kilo
|$20.000
|$20.000
|$20.000
|Estable
|Caracol almeja
|Kilo
|1
|Kilo
|$34.000
|$34.000
|$34.000
|Estable
|Corvina
|Kilo
|1
|Kilo
|$54.000
|$54.000
|$54.000
|Estable
|Cucha
|Kilo
|1
|Kilo
|$16.000
|$16.000
|$16.000
|Estable
|Doncella
|Kilo
|1
|Kilo
|$14.000
|$14.000
|$14.000
|Estable
|Filete de merluza
|Kilo
|1
|Kilo
|$62.000
|$62.000
|$62.000
|Estable
|Filete de róbalo
|Kilo
|1
|Kilo
|$62.000
|$62.000
|$62.000
|Estable
|Gualajo
|Kilo
|1
|Kilo
|$33.000
|$33.000
|$33.000
|Estable
|Mojarra de mar
|Kilo
|1
|Kilo
|$17.000
|$17.000
|$17.000
|Estable
|Mojarra o tilapia roja
|Kilo
|1
|Kilo
|$14.500
|$14.500
|$14.500
|Estable
|Nicuro
|Kilo
|1
|Kilo
|$15.000
|$15.000
|$15.000
|Estable
|Paletón
|Kilo
|1
|Kilo
|$10.000
|$10.000
|$10.000
|Estable
|Pelada
|Kilo
|1
|Kilo
|$30.000
|$30.000
|$30.000
|Estable
|Pescado seco
|Kilo
|1
|Kilo
|$36.000
|$36.000
|$36.000
|Estable
|Pez mero o pollito de mar
|Kilo
|1
|Kilo
|$25.000
|$25.000
|$25.000
|Estable
|Pira botón
|Kilo
|1
|Kilo
|$20.000
|$20.000
|$20.000
|Estable
|Sierra
|Kilo
|1
|Kilo
|$24.000
|$24.000
|$24.000
|Estable
|Toyo tiburón peque
|Kilo
|1
|Kilo
|$28.000
|$28.000
|$28.000
|Estable
|Trucha arco iris
|Kilo
|1
|Kilo
|$24.000
|$24.000
|$24.000
|Estable
|Valentón
|Kilo
|1
|Kilo
|$35.000
|$35.000
|$35.000
|Estable
Granos y procesados
Al igual que el pollo y el pescado, los granos presentan estabilidad en sus precios:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Aceite (1000 c.c)
|Caja
|12
|Caja
|$88.900
|$88.900
|$7.408
|Estable
|Aceite (500 c.c)
|Caja
|24
|Caja
|$92.000
|$92.000
|$3.833
|Estable
|Aceite galon (3000 c.c)
|Caja
|6
|Caja
|$122.000
|$122.000
|$20.333
|Estable
|Arroz corriente
|Bulto
|50
|Bulto
|$150.000
|$150.000
|$3.000
|Estable
|Arroz oryzica
|Bulto
|50
|Bulto
|$160.000
|$160.000
|$3.200
|Estable
|Arroz sopa cristal
|Bulto
|50
|Bulto
|$120.000
|$120.000
|$2.400
|Estable
|Arveja verde seca
|Bulto
|50
|Bulto
|$169.000
|$169.000
|$3.380
|Estable
|Azúcar empacada
|Bulto
|25
|Bulto
|$150.000
|$150.000
|$6.000
|Estable
|Azúcar sulfitada
|Bulto
|50
|Bulto
|$160.000
|$160.000
|$3.200
|Estable
|Café 500 gr
|Paquete
|5
|Paquete
|$550.000
|$550.000
|$110.000
|Estable
|Cebada
|25 libras
|1
|25 libras
|$58.000
|$58.000
|$58.000
|Estable
|Chocolate dulce
|Caja
|24
|Caja
|$610.000
|$610.000
|$25.417
|Estable
|Cuchuco de cebada
|25 libras
|1
|25 libras
|$68.000
|$68.000
|$68.000
|Estable
|Cuchuco de maíz
|Bulto
|50
|Bulto
|$160.000
|$160.000
|$3.200
|Estable
|Cuchuco de trigo
|25 libras
|1
|25 libras
|$45.000
|$45.000
|$45.000
|Estable
|Frijol nima calima
|Bulto
|50
|Bulto
|$380.000
|$380.000
|$7.600
|Estable
|Frijol radical
|Bulto
|50
|Bulto
|$420.000
|$420.000
|$8.400
|Estable
|Garbanzo
|Bulto
|50
|Bulto
|$439.000
|$439.000
|$8.780
|Estable
|Harina de maíz
|25 libras
|1
|25 libras
|$35.000
|$35.000
|$35.000
|Estable
|Harina de trigo
|Bulto
|50
|Bulto
|$120.000
|$120.000
|$2.400
|Estable
|Leche polvo 400 gr
|Caja
|30
|Caja
|$220.000
|$220.000
|$7.333
|Estable
|Maíz amarillo duro / rocol
|Bulto
|60
|Bulto
|$90.000
|$90.000
|$1.500
|Estable
|Maíz blanco duro
|Bulto
|50
|Bulto
|$110.000
|$105.000
|$2.200
|Estable
|Maíz trillado peto
|Bulto
|50
|Bulto
|$112.000
|$112.000
|$2.240
|Estable
|Manteca hidrogenada
|Caja
|10
|Caja
|$120.000
|$120.000
|$12.000
|Estable
|Margarina
|Caja
|10
|Caja
|$149.000
|$149.000
|$14.900
|Estable
|Panela
|Caja
|20
|Caja
|$110.000
|$110.000
|$5.500
|Estable
|Pastas alimenticias
|25 libras
|1
|25 libras
|$48.000
|$48.000
|$48.000
|Estable
|Sal
|Bulto
|50
|Bulto
|$60.000
|$60.000
|$1.200
|Estable
Precio del plátano
El precio depende del origen y clasificación, pero se mantiene dentro de los rangos habituales reportados por Corabastos:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Plátano colicero
|Kilo
|1
|Kilo
|$1.600
|$1.400
|$1.600
|Estable
|Plátano harton
|Canastilla
|22
|Canastilla
|$110.000
|$105.000
|$5.000
|Estable
|Plátano harton
|Bolsa
|20
|Bolsa
|$85.000
|$80.000
|$4.250
|Estable
Precio de la papa
Los tubérculos siguen siendo uno de los ejes del mercado mayorista. La papa, en sus diferentes variedades, registra cambios relevantes. Algunos tubérculos bajaron y otros subieron:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Arracacha
|Bulto
|50
|Bulto
|$160.000
|$150.000
|$3.200
|Subió
|Papa criolla lavada
|Bulto
|50
|Bulto
|$150.000
|$145.000
|$3.000
|Estable
|Papa criolla sucia
|Bulto
|50
|Bulto
|$110.000
|$105.000
|$2.200
|Bajó
|Papa pastusa
|Bulto
|50
|Bulto
|$100.000
|$95.000
|$2.000
|Subió
|Papa r12 industrial
|Bulto
|50
|Bulto
|$100.000
|$95.000
|$2.000
|Estable
|Papa r12 negra
|Bulto
|50
|Bulto
|$90.000
|$85.000
|$1.800
|Subió
|Papa r12 roja
|Bulto
|50
|Bulto
|$70.000
|$65.000
|$1.400
|Estable
|Papa sabanera
|Bulto
|50
|Bulto
|$120.000
|$115.000
|$2.400
|Estable
|Papa suprema
|Bulto
|50
|Bulto
|$75.000
|$70.000
|$1.500
|Estable
|Papa tocarre
|Bulto
|50
|Bulto
|$115.000
|$110.000
|$2.300
|Estable
|Yuca armenia
|Bolsa
|30
|Bolsa
|$110.000
|$105.000
|$3.667
|Estable
|Yuca llanera
|Bolsa
|30
|Bolsa
|$110.000
|$105.000
|$3.667
|Estable
Precios de la fruta
El mercado de frutas en Corabastos presenta abastecimiento suficiente, aunque hubo variaciones en sus costos. De acuerdo con el boletín de precios más reciente, los valores se mueven así:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Aguacate hass por tonelada
|Tonelada
|1.000
|Tonelada
|$6.000.000
|$5.500.000
|$6.000
|Estable
|Aguacate pieles verdes por tonelada
|Tonelada
|1.000
|Tonelada
|$5.000.000
|$4.500.000
|$5.000
|Estable
|Banano criollo
|Caja de madera
|30
|Caja de madera
|$75.000
|$70.000
|$2.500
|Estable
|Banano urabá
|Caja
|20
|Caja
|$46.000
|$44.000
|$2.300
|Estable
|Breva
|Kilo
|1
|Kilo
|$9.000
|$8.000
|$9.000
|Estable
|Coco
|Docena
|12
|Docena
|$60.000
|$55.000
|$5.000
|Estable
|Curuba boyacense
|Canastilla
|22
|Canastilla
|$50.000
|$48.000
|$2.273
|Estable
|Curuba san bernardo
|Kilo
|1
|Kilo
|$3.000
|$2.500
|$3.000
|Estable
|Durazno importado
|Caja
|10
|Caja
|$110.000
|$105.000
|$11.000
|Bajó
|Durazno nacional
|Kilo
|1
|Kilo
|$7.000
|$6.000
|$7.000
|Estable
|Feijoa
|Kilo
|1
|Kilo
|$9.000
|$8.000
|$9.000
|Estable
|Fresa
|Kilo
|1
|Kilo
|$8.000
|$7.000
|$8.000
|Estable
|Granadilla
|Caja
|14
|Caja
|$110.000
|$105.000
|$7.857
|Estable
|Guanábana
|Kilo
|1
|Kilo
|$5.000
|$4.500
|$5.000
|Estable
|Guayaba
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Limón común
|Bulto
|70
|Bulto
|$100.000
|$90.000
|$1.429
|Subió
|Limón tahití
|Bulto
|70
|Bulto
|$130.000
|$125.000
|$1.857
|Subió
|Lulo
|Canastilla
|25
|Canastilla
|$135.000
|$130.000
|$5.400
|Subió
|Mandarina arrayana
|Canastilla
|22
|Canastilla
|$90.000
|$85.000
|$4.091
|Subió
|Mandarina oneco
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Mango chancleto
|Caja
|11
|Caja
|$20.000
|$18.000
|$1.818
|Estable
|Mango de azúcar
|Kilo
|1
|Kilo
|$3.000
|$2.500
|$3.000
|Estable
|Mango reina
|Caja
|11
|Caja
|$20.000
|$18.000
|$1.818
|Estable
|Mango tommy
|Caja
|11
|Caja
|$25.000
|$23.000
|$2.273
|Bajó
|Manzana nacional
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Manzana roja importada
|Caja
|18
|Caja
|$170.000
|$169.000
|$9.444
|Estable
|Manzana verde importada
|Caja
|18
|Caja
|$180.000
|$179.000
|$10.000
|Estable
|Maracuyá
|Bolsa
|10
|Bolsa
|$40.000
|$35.000
|$4.000
|Bajó
|Melón
|Kilo
|1
|Kilo
|$3.500
|$3.000
|$3.500
|Estable
|Mora de castilla
|Caja
|7
|Caja
|$38.000
|$36.000
|$5.429
|Estable
|Naranja armenia
|Bulto
|50
|Bulto
|$140.000
|$135.000
|$2.800
|Estable
|Naranja grey
|Bulto
|50
|Bulto
|$100.000
|$95.000
|$2.000
|Estable
|Naranja ombligona
|Bulto
|50
|Bulto
|$150.000
|$145.000
|$3.000
|Estable
|Naranja valencia
|Bulto
|50
|Bulto
|$150.000
|$145.000
|$3.000
|Estable
|Papaya hawaiana
|Canastilla
|22
|Canastilla
|$55.000
|$50.000
|$2.500
|Estable
|Papaya maradol
|Caja de madera
|18
|Caja de madera
|$35.000
|$33.000
|$1.944
|Estable
|Papaya melona
|Caja de madera
|18
|Caja de madera
|$35.000
|$33.000
|$1.944
|Estable
|Papaya redonda
|Caja de madera
|18
|Caja de madera
|$33.000
|$30.000
|$1.833
|Estable
|Papaya tainung
|Caja de madera
|10
|Caja de madera
|$30.000
|$28.000
|$3.000
|Estable
|Patilla
|Kilo
|1
|Kilo
|$2.000
|$1.800
|$2.000
|Estable
|Piña gold
|Caja
|11
|Caja
|$28.000
|$26.000
|$2.545
|Estable
|Piña perolera
|Caja de madera
|32
|Caja de madera
|$60.000
|$58.000
|$1.875
|Estable
|Pitahaya
|Kilo
|1
|Kilo
|$6.000
|$5.000
|$6.000
|Estable
|Tomate de árbol
|Canastilla
|25
|Canastilla
|$60.000
|$58.000
|$2.400
|Estable
|Uva champa
|Caja
|10
|Caja
|$75.000
|$74.000
|$7.500
|Bajó
|Uva negra
|Caja
|10
|Caja
|$70.000
|$69.000
|$7.000
|Bajó
|Uva roja
|Caja
|10
|Caja
|$70.000
|$69.000
|$7.000
|Bajó
Precios de las hortalizas
La lechuca, el brócoli y la avichuela muestran diferenciales según calidad y tamaño. Estos son los precios de hoy:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Acelga
|Atado
|10
|Atado
|$20.000
|$18.000
|$2.000
|Estable
|Ahuyama
|Kilo
|1
|Kilo
|$1.400
|$1.200
|$1.400
|Estable
|Ajo rosado
|Atado
|10
|Atado
|$60.000
|$55.000
|$6.000
|Estable
|Alcachofa
|Docena
|10
|Docena
|$60.000
|$58.000
|$6.000
|Estable
|Apio
|Atado
|10
|Atado
|$18.000
|$16.000
|$1.800
|Bajó
|Arveja verde sabanera
|Bulto
|50
|Bulto
|$240.000
|$235.000
|$4.800
|Estable
|Berenjena
|Kilo
|1
|Kilo
|$5.000
|$4.000
|$5.000
|Estable
|Brócoli
|Docena
|10
|Docena
|$40.000
|$38.000
|$4.000
|Bajó
|Calabacín
|Kilo
|1
|Kilo
|$1.000
|$900
|$1.000
|Estable
|Calabaza
|Kilo
|1
|Kilo
|$1.000
|$900
|$1.000
|Estable
|Cebolla cabezona blanca
|Bulto
|50
|Bulto
|$60.000
|$55.000
|$1.200
|Estable
|Cebolla cabezona roja
|Bulto
|50
|Bulto
|$180.000
|$175.000
|$3.600
|Estable
|Cebolla larga
|Rollo
|25
|Rollo
|$80.000
|$75.000
|$3.200
|Subió
|Cilantro
|Atado
|10
|Atado
|$50.000
|$45.000
|$5.000
|Bajó
|Coliflor
|Docena
|10
|Docena
|$50.000
|$45.000
|$5.000
|Subió
|Espinaca
|Atado
|10
|Atado
|$30.000
|$25.000
|$3.000
|Estable
|Fríjol verde
|Bulto
|50
|Bulto
|$240.000
|$235.000
|$4.800
|Estable
|Haba verde sabanera
|Bulto
|50
|Bulto
|$120.000
|$115.000
|$2.400
|Estable
|Habichuela
|Bulto
|50
|Bulto
|$260.000
|$255.000
|$5.200
|Bajó
|Lechuga
|Docena
|10
|Docena
|$24.000
|$22.000
|$2.400
|Bajó
|Mazorca
|Bulto
|50
|Bulto
|$90.000
|$85.000
|$1.800
|Estable
|Pepino cohombro
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Pepino común
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Pimentón
|Kilo
|1
|Kilo
|$3.500
|$3.000
|$3.500
|Estable
|Rábano rojo
|Atado
|3
|Atado
|$15.000
|$13.000
|$5.000
|Estable
|Remolacha
|Bulto
|50
|Bulto
|$140.000
|$135.000
|$2.800
|Estable
|Repollo
|Bulto
|50
|Bulto
|$40.000
|$38.000
|$800
|Estable
|Tomate chonto
|Kilo
|1
|Kilo
|$3.500
|$3.000
|$3.500
|Subió
|Tomate larga vida
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Tomate milano
|Kilo
|1
|Kilo
|$4.000
|$3.500
|$4.000
|Estable
|Zanahoria
|Bulto
|50
|Bulto
|$90.000
|$85.000
|$1.800
|Estable
Precio de la carne en Corabastos
Estos productos tampoco presentan variaciones marcadas este martes, lo que permite continuidad en precios frente a los últimos días de enero:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Cadera
|Kilo
|1
|Kilo
|$40.000
|$40.000
|$40.000
|Estable
|Chatas
|Kilo
|1
|Kilo
|$59.000
|$59.000
|$59.000
|Estable
|Costilla
|Kilo
|1
|Kilo
|$40.000
|$40.000
|$40.000
|Estable
|Lomo
|Kilo
|1
|Kilo
|$73.000
|$73.000
|$73.000
|Estable
|Pierna
|Kilo
|1
|Kilo
|$38.000
|$38.000
|$38.000
|Estable
|Sobrebarriga
|Kilo
|1
|Kilo
|$32.000
|$32.000
|$32.000
|Estable
Precio del huevo
No se presentan variaciones en el precio del huevo en Corabastos. Así están los costos hoy:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Huevo blanco a
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$10.500
|$10.500
|$10.500
|Estable
|Huevo blanco aa
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$11.500
|$11.500
|$11.500
|Estable
|Huevo blanco b
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$10.000
|$10.000
|$10.000
|Estable
|Huevo blanco extra
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$14.500
|$14.500
|$14.500
|Estable
|Huevo rojo a
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$10.500
|$10.500
|$10.500
|Estable
|Huevo rojo aa
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$11.500
|$11.500
|$11.500
|Estable
|Huevo rojo b
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$10.000
|$10.000
|$10.000
|Estable
|Huevo rojo extra
|30 unidades
|1
|30 unidades
|$14.500
|$14.500
|$14.500
|Estable
Queso y cuajada en Corabastos hoy
Estos son los precios reportados por Corabastos para la cuajada y el queso:
|Nombre
|Presentación
|Cantidad
|Unidad de medida
|Precio con calidad extra
|Precio con calidad primera
|Precio por unidad
|Variación precio día anterior
|Cuajada
|Kilo
|1
|Kilo
|$18.000
|$18.000
|$18.000
|Estable
|Queso campesino
|Kilo
|1
|Kilo
|$21.000
|$21.000
|$21.000
|Estable
|Queso costeño
|Kilo
|1
|Kilo
|$24.000
|$24.000
|$24.000
|Estable
|Queso doble crema
|Kilo
|1
|Kilo
|$22.000
|$22.000
|$22.000
|Estable
|Queso paipa
|Kilo
|1
|Kilo
|$35.000
|$35.000
|$35.000
|Estable
|Queso pera
|Kilo
|1
|Kilo
|$35.000
|$35.000
|$35.000
|Estable
