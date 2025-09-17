En vivo
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de septiembre de 2025: revise su billete

Con tres sorteos semanales, Baloto y Revancha siguen siendo de los juegos de azar más populares en Colombia. Conozca los resultados de este miércoles 17 de septiembre EN VIVO.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de sept, 2025
Resultados Baloto
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de septiembre de 2025: revise su billete. -
Getty Images - Baloto

