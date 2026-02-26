En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Bancolombia confirma que sus servicios continúan presentando fallas este 26 de febrero

Bancolombia confirma que sus servicios continúan presentando fallas este 26 de febrero

La entidad financiera apagó varios de sus canales digitales durante la noche del 25 de febrero con el objetivo de estabilizar la plataforma. Aun así, la mayoría de sus servicios no funcionan hoy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de feb, 2026
Bancolombia presenta fallas hoy 26 de febrero de 2026

La contingencia tecnológica que golpeó a Bancolombia desde la noche del 25 de febrero continúa afectando a millones de usuarios en todo el país. A pesar de los trabajos de estabilización anunciados por la entidad, la mañana de este 26 de febrero inició con nuevos reportes de fallas en la app Mi Bancolombia, intermitencias en los canales digitales y dificultades para realizar operaciones básicas.

El banco admitió que la raíz del problema se originó durante un procedimiento de actualización tecnológica que no salió como se esperaba, lo que llevó a un proceso de revertir cambios y estabilizar sistemas críticos.

Bancolombia emite comunicado sobre el estado de sus servicios este 26 de febrero

A las 5:30 a. m. de este jueves 26 de febrero, Bancolombia publicó un nuevo comunicado en el que reconoce que el proceso técnico iniciado la noche anterior aún no ha finalizado. En el mensaje, el banco promete entregar avances cada dos horas: "Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública".

Agregó: "Mientras tanto: transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia, retira en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios, paga con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor usa el chip en los datáfonos, paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual)".

Superfinanciera abrió canal para quejas de clientes Bancolombia

La Superintendencia Financiera habilitó un canal especial para que los usuarios de Bancolombia puedan reportar de forma prioritaria cualquier dificultad generada por la actual contingencia en los servicios de la entidad. Este mecanismo busca agilizar la atención de reclamos y apoyar la gestión de las inconformidades más urgentes. Los clientes que necesiten comunicar sus casos pueden hacerlo escribiendo al correo: continbancolombia@superfinanciera.gov.co.

La afectación ha sido una de las más prolongadas de los últimos años para el banco. El incidente comenzó tras una ventana de mantenimiento programado el pasado fin de semana, pero terminó desencadenando fallas persistentes que impactaron pagos de nómina, compras presenciales y operaciones empresariales. Algunos canales físicos y digitales continúan operando en modo intermitente, como lo refleja también el portal oficial de estado de canales del banco.Bancolombia reitera que no se trató de un ciberataque y que los recursos e información de los clientes han permanecido seguros durante toda la contingencia.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

