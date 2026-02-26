¿Por qué se está cayendo tanto Bancolombia? Presidente de la entidad se pronunció

Las recientes interrupciones en los servicios de Bancolombia han generado inquietud entre personas y empresas que dependen del funcionamiento continuo de la entidad para realizar pagos, recibir ingresos, mover recursos y cumplir obligaciones diarias. La sucesión de fallas ha dado lugar a preguntas sobre las causas del problema, su impacto y las medidas que el banco está tomando para retomar la estabilidad operativa.

Presidente de Bancolombia explicó razones de las fallas

En una carta dirigida a sus clientes el 25 de febrero a las 8:50 p. m., el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, explicó con detalle el origen de la contingencia, los errores identificados y las acciones que se están ejecutando para superar el incidente y evitar que se repita. “Fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran”, expresó Mora.

Según la comunicación, el punto de partida fue un procedimiento de evolución tecnológica programado dentro de un proceso mayor de modernización. El banco intervino sistemas centrales con el propósito de hacerlos más ágiles y capaces de soportar un volumen creciente de transacciones. En la carta se afirma que la infraestructura actual debe responder a más de 80 millones de operaciones diarias, razón por la cual la actualización técnica era necesaria. El problema no surgió por la modernización en sí, sino por un error cometido por el proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina considerada crítica.



Tras identificar que la intervención no estaba avanzando como se había proyectado, Bancolombia decidió revertir el procedimiento. Sin embargo, la complejidad técnica del sistema hizo que el proceso de restablecimiento tomara más tiempo del previsto. Este escenario llevó a múltiples interrupciones que, según la carta del presidente de la entidad, afectaron de manera real a personas y empresas. El banco reconoció que quienes necesitaban hacer pagos, completar trámites o disponer de sus recursos encontraron obstáculos que no esperaban enfrentar.



Bancolombia descarta ciberataque en su sistema

En la comunicación también se aclara que no hubo ciberataque ni vulneración de la información o del dinero. La entidad señala de manera explícita que la seguridad de los recursos estuvo garantizada en todo momento. El origen del incidente fue exclusivamente técnico y resultado de la actualización fallida, no de un riesgo externo o de seguridad digital. Este punto es relevante para quienes pueden asociar fallas generalizadas con ataques informáticos; la carta insiste en que no hubo compromisos en la integridad de la información.



Otra parte del mensaje se centra en la necesidad de realizar un nuevo apagado controlado para permitir que el proveedor tecnológico finalice el proceso de alistamiento de la máquina que causó el inconveniente. La carta informa que este paso adicional se realiza con supervisión de la Superintendencia Financiera, autoridad que acompaña el proceso dada la sensibilidad del tema y su impacto nacional. Este apagado adicional pretende asegurar que la infraestructura quede en condiciones adecuadas y que no sea necesario repetir una contingencia de este tipo.

El presidente del banco indica que, durante la contingencia, se priorizaron los servicios más necesarios mediante el uso de datos y análisis. Entre ellos, retiros en cajeros, pagos con tarjetas débito y crédito en comercios, así como transferencias entre cuentas Bancolombia. La carta reconoce que, pese a esta priorización, varias operaciones no estuvieron disponibles y, como consecuencia, muchas personas y negocios se vieron afectadas en su actividad diaria.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL