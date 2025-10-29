Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 29 de octubre de 2025: revise su billete

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Hoy, 29 de octubre de 2025, el Baloto y Revancha presentan oportunidades de premio que superan los 25.000 millones de pesos, con el Baloto alcanzando un acumulado de $27.400 millones y Revancha ofreciendo un pozo de $6.200 millones. Estos juegos de suerte y azar, que han sido parte del entretenimiento de muchos colombianos durante años, se juegan con una mecánica sencilla y atractiva, que brinda a los jugadores varias oportunidades semanales de ganar.
La forma de participar en ambos juegos es simple. Los jugadores deben elegir una combinación de cinco números entre el 1 y el 43, y un número adicional llamado "superbalota" entre el 1 y el 16. Si un jugador desea aumentar sus oportunidades de ganar, puede optar por participar en Revancha, un juego adicional que utiliza las mismas condiciones de selección de números, pero con un sorteo separado.
Para participar en Baloto, el costo por jugada es de $6.000. Si se desea incluir la Revancha, se debe abonar un costo adicional de $3.000, lo que da un total de $9.000 por la participación en ambos sorteos. Es importante tener en cuenta que cada juego es independiente, lo que significa que los resultados de uno no afectan al otro. Por lo tanto, un jugador podría ganar en Baloto y no en Revancha, o viceversa.
Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos alcanzados por el jugador. Si se aciertan los cinco números principales y la superbalota, se gana el mayor premio del acumulado, que es el objetivo de muchos. Sin embargo, existen otras categorías de premios para aquellos que aciertan menos números.
Es importante destacar que todos los premios deben ser reclamados dentro del plazo de 365 días calendario, contados desde la fecha del sorteo. Si este tiempo expira, los premios no reclamados se destinan al sistema de salud, según lo dispuesto por la normativa colombiana.
Aunque Baloto y Revancha son los más populares, existen otros juegos de azar con dinámicas y precios diferentes que también pueden resultar atractivos para los jugadores. Por ejemplo, MiLoto es una alternativa con un costo de participación de $4.000 por jugada. En este juego, los jugadores seleccionan cinco números entre el 1 y el 39 y tienen la oportunidad de participar en sorteos cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes.
Otro juego interesante es ColorLoto, que tiene un precio de $5.000 por jugada. En este caso, los jugadores eligen combinaciones de colores junto con números del 1 al 7. Los sorteos se realizan los lunes y jueves, lo que también ofrece una frecuencia semanal de resultados.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co