Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 29 de octubre de 2025: revise su billete

Hoy, 29 de octubre de 2025, el Baloto y Revancha presentan oportunidades de premio que superan los 25.000 millones de pesos, con el Baloto alcanzando un acumulado de $27.400 millones y Revancha ofreciendo un pozo de $6.200 millones. Estos juegos de suerte y azar, que han sido parte del entretenimiento de muchos colombianos durante años, se juegan con una mecánica sencilla y atractiva, que brinda a los jugadores varias oportunidades semanales de ganar.



Resultados Baloto y Revancha de hoy, 29 de octubre de 2025

Baloto

Números ganadores: 02, 29, 25, 22, 14

02, 29, 25, 22, 14 Superbalota: 13

Revancha

Números ganadores: 21, 13, 42, 09, 07

21, 13, 42, 09, 07 Superbalota: 03

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La forma de participar en ambos juegos es simple. Los jugadores deben elegir una combinación de cinco números entre el 1 y el 43, y un número adicional llamado "superbalota" entre el 1 y el 16. Si un jugador desea aumentar sus oportunidades de ganar, puede optar por participar en Revancha, un juego adicional que utiliza las mismas condiciones de selección de números, pero con un sorteo separado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para participar en Baloto, el costo por jugada es de $6.000. Si se desea incluir la Revancha, se debe abonar un costo adicional de $3.000, lo que da un total de $9.000 por la participación en ambos sorteos. Es importante tener en cuenta que cada juego es independiente, lo que significa que los resultados de uno no afectan al otro. Por lo tanto, un jugador podría ganar en Baloto y no en Revancha, o viceversa.



Premios y categorías de ganadores

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos alcanzados por el jugador. Si se aciertan los cinco números principales y la superbalota, se gana el mayor premio del acumulado, que es el objetivo de muchos. Sin embargo, existen otras categorías de premios para aquellos que aciertan menos números.



Si el monto ganado es inferior a 182 Unidades de Valor Tributario (UVT) , lo que equivale a menos de $9.063.418 para el año 2025, el premio puede ser reclamado en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original y un documento de identidad válido.

, lo que equivale a menos de $9.063.418 para el año 2025, el premio puede ser reclamado en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original y un documento de identidad válido. Si el premio supera ese umbral, el procedimiento es diferente. En este caso, el ganador deberá acercarse a la Fiduciaria de Occidente, que gestiona los pagos de premios mayores. Para ello, se requiere hacer una cita previa y presentar el tiquete original, la cédula de ciudadanía y diligenciar un formulario de solicitud de pago.

Es importante destacar que todos los premios deben ser reclamados dentro del plazo de 365 días calendario, contados desde la fecha del sorteo. Si este tiempo expira, los premios no reclamados se destinan al sistema de salud, según lo dispuesto por la normativa colombiana.



Otros juegos similares a Baloto y Revancha

Aunque Baloto y Revancha son los más populares, existen otros juegos de azar con dinámicas y precios diferentes que también pueden resultar atractivos para los jugadores. Por ejemplo, MiLoto es una alternativa con un costo de participación de $4.000 por jugada. En este juego, los jugadores seleccionan cinco números entre el 1 y el 39 y tienen la oportunidad de participar en sorteos cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes.

Otro juego interesante es ColorLoto, que tiene un precio de $5.000 por jugada. En este caso, los jugadores eligen combinaciones de colores junto con números del 1 al 7. Los sorteos se realizan los lunes y jueves, lo que también ofrece una frecuencia semanal de resultados.



Recomendaciones para los jugadores

Verifique siempre que su tiquete esté en buen estado, ya que es el único soporte válido para hacer un reclamo.

No comparta los datos de su jugada en redes sociales o con personas desconocidas.

Si juega en línea, asegúrese de que sea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos.

Considere conservar copias del tiquete o comprobante digital hasta confirmar el resultado oficial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co