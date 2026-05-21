Casas desde $38 millones en remates de la SAE con Fondo Nacional del Ahorro: link para ver inmuebles

Los remates de vivienda en Colombia han cobrado protagonismo como una alternativa para quienes buscan adquirir vivienda propia a menor costo. En este escenario, la alianza entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) abrió una posibilidad llamativa: acceder a inmuebles desde $38 millones con financiación de hasta el 90%.



La Sociedad de Activos Especiales es la entidad encargada de administrar bienes que pasan al Estado tras procesos judiciales o administrativos. Esto incluye propiedades provenientes de embargos, cobros de deudas, liquidaciones o casos de extinción de dominio. Debido a su origen, estos inmuebles suelen venderse en condiciones diferentes al mercado tradicional, lo que explica sus precios más bajos. En muchos casos, el objetivo es dar salida a estos activos de forma ágil y recuperar recursos para el Estado.

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Dentro del portafolio hay casas, apartamentos, fincas, locales y bodegas distribuidos en distintas regiones del país, muchos de ellos usados o con varios años de antigüedad. Esa combinación de factores permite encontrar viviendas desde cerca de $38 millones, aunque el valor final depende de aspectos como ubicación, estado físico y condiciones legales.



Link para ver los inmuebles disponibles de la SAE con el FNA

Las personas interesadas en revisar las propiedades disponibles pueden consultar directamente los portales oficiales donde se encuentra el catálogo actualizado. Este es el link oficial https://www.fna.gov.co/inmuebles-sae. En esta plataforma es posible filtrar los inmuebles por ciudad, tipo de propiedad, precio y características específicas. Además, se incluye información relevante como área, estado del bien y condiciones del proceso de compra. El modelo de venta suele operar mediante subastas públicas o procesos de oferta, donde los interesados compiten por el inmueble, lo que puede influir en el precio final.



Cómo funciona la financiación con el Fondo Nacional del Ahorro

Uno de los puntos clave de esta estrategia es la financiación. El Fondo Nacional del Ahorro ofrece créditos hipotecarios que cubren hasta el 90% del valor del inmueble, reduciendo significativamente la cuota inicial que debe aportar el comprador. Esto significa que una persona interesada podría adquirir una vivienda aportando aproximadamente el 10% del valor total, lo que facilita el acceso para quienes no cuentan con grandes ahorros. El crédito funciona como un préstamo tradicional, con características como:



Plazos entre 5 y 30 años.

Modalidad en pesos (cuotas fijas).

Modalidad en UVR (ajustada a la inflación).

Además, no existe límite en la antigüedad del inmueble, por lo que pueden financiarse viviendas construidas hace varios años. Para acceder a este beneficio es necesario estar afiliado al FNA, ya sea mediante cesantías o ahorro voluntario, y cumplir con requisitos básicos como la edad (entre 18 y 75 años).



Algunas viviendas en remate con la SAE y el FNA

Huila – Casa en venta

Dirección: Cl. 87 #1-21 Mz. F Lt. 13

Precio: $38.789.186,5

Área: 55 m²

Huila – Casa en venta

Dirección: Cl. 1C #32-33 Lt. 9 Mz. 52 Urb. Panorama Fase VII

Precio: $64.797.000

Área: 57 m²

Bogotá – Casa en venta

Dirección: Cl. 64A Sur No. 118N-76

Precio: $102.097.000

Área: 66 m²

Bogotá – Casa en venta

Dirección: Cl. 48Q Sur No. 1C-11 Este

Precio: $140.979.000

Área: 238 m²

Bolívar | Cartagena de Indias – Apartamento en venta

Dirección: Cl. 43 #13-71 Ap. 202

Precio: $140.349.416,3

Área: 76 m²

Valle del Cauca | Cali – Apartamento en venta

Dirección: Cra. 83A #48-45 Bl. D Ap. 302 (Brisas del Caney)

Precio: $213.985.000

Área: 61 m²

Cundinamarca | Fusagasugá – Casa en venta

Dirección: Cl. 1 #1-54 Lt. 3 Mz. I

Precio: $250.285.468

Área: 234 m²

Atlántico | Barranquilla – Casa en venta

Dirección: Cra. 18 #63C-114

Precio: $252.483.000

Área: 126 m²

Boyacá | Tunja – Casa en venta

Dirección: Cra. 7 #17-76/80

Precio: $286.651.000

Área: 269 m²

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL