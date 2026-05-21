Más de 4.000 juguetes bélicos fueron decomisados en Armenia por la Dian: esta es la razón

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó la aprehensión de 4.100 juguetes bélicos que ingresaban al país a través de una operación de tránsito aduanero con destino a la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. La mercancía fue detectada durante un procedimiento de inspección física realizado en la zona franca de la capital quindiana.

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De acuerdo con la entidad, los productos correspondían a juguetes tipo rifles y pistolas que simulaban armas de fuego, elementos cuya importación está prohibida en Colombia por normas relacionadas con la seguridad y el orden público. El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones de control implementadas sobre mercancías provenientes del Puerto de Buenaventura.

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Inspección de la Dian permitió identificar mercancía prohibida

Según informó la Dian, la carga había salido desde Buenaventura bajo la modalidad de tránsito aduanero y contaba con los sellos y documentos exigidos para su movilización. Sin embargo, durante el proceso de verificación adelantado en Armenia, funcionarios de la autoridad aduanera decidieron practicar una inspección física completa de la mercancía.

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En el procedimiento fueron encontradas 4.100 unidades de juguetes con características similares a armas de fuego. Entre los artículos había réplicas de rifles y pistolas destinadas al mercado infantil. La entidad señaló que este tipo de mercancía se encuentra restringida en Colombia debido a disposiciones legales que prohíben el ingreso de productos que puedan afectar la seguridad pública o generar riesgos para la convivencia ciudadana.

"La carga contaba con sello de seguimiento de la aduana de partida y fue sometida a verificación física al 100%, procedimiento mediante el cual se identificaron juguetes tipo rifles y pistolas, cuya importación está expresamente prohibida en Colombia, de acuerdo con disposiciones que restringen el ingreso de mercancías que atenten contra la seguridad y el orden público (causal 6 del artículo 69 del Decreto 920 de 2023). La actuación se llevó a cabo garantizando el debido proceso y el cumplimiento de la normativa aduanera vigente", indicó la entidad.

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Controles hacen parte de estrategia contra mercancía ilegal

La Dian indicó que este resultado hace parte de los operativos permanentes de control aduanero que se adelantan en diferentes regiones del país para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con comercio exterior y tránsito de mercancías. "Este resultado hace parte de la estrategia institucional de la DIAN para fortalecer el control en la cadena logística y evitar la distribución de mercancías prohibidas en el territorio nacional".

En Colombia existen restricciones frente a la fabricación, comercialización e importación de juguetes que reproduzcan armas de fuego de manera realista. "La acción se desarrolló en el marco de la gestión del riesgo y los controles al tránsito aduanero de mercancías procedentes del Puerto de Buenaventura". Por esa razón, entidades como la Dian mantienen vigilancia sobre mercancías importadas que puedan incumplir las normas vigentes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co