Resultados Caribeña Día hoy, viernes 22 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El cierre de la semana laboral llega acompañado de una nueva dosis de expectativa para los miles de apostadores que depositan su confianza en los juegos de azar. Este viernes 22 de mayo de 2026, los puntos de venta autorizados en todo el país registran un importante flujo de jugadores que esperan el veredicto de La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos más estables, transparentes y de mayor tradición dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como es bien sabido en el ámbito de la economía pública, el chance no solo alimenta las ilusiones individuales de obtener un respaldo financiero inmediato; también cumple una función social indispensable. Bajo la estricta regulación de Coljuegos, un porcentaje fijo de cada tiquete sellado se destina directamente a la financiación de los servicios de salud en los departamentos, transformando el entusiasmo del juego en un beneficio colectivo.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, viernes 22 de mayo, es el siguiente:



Número ganador: 0 - 6 - 6 - 1

Quinta Balota: 2

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea validado el boletín por el operador autorizado).

Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació originalmente como una propuesta local diseñada para conectar con la cultura, la alegría y la cotidianidad de los departamentos de la costa norte colombiana. No obstante, la rigurosidad técnica de sus sorteos y la velocidad en la entrega de sus premios le permitieron ganar una sólida reputación que rápidamente traspasó las fronteras regionales. En la actualidad, su comercialización cuenta con el respaldo de redes multiservicios líderes como SuperGiros y Sured, lo que garantiza su presencia en casi cualquier rincón del territorio nacional.

El funcionamiento del sorteo destaca por su transparencia. En cada jornada, ante la mirada de delegados de las autoridades de control, se ponen en marcha cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. La extracción aleatoria de una balota de cada urna conforma el número ganador de cuatro cifras. Además, se incluye la dinámica de la "quinta balota", un número adicional que permite a las redes operadoras activar planes de incentivos acumulados, dobles chances y promociones especiales según la temporada.



¿Cuándo juega y dónde ver los resultados?

La constancia es una de las mayores virtudes de la Caribeña Día. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los sistemas de las redes de servicios suelen reflejar los resultados plenamente verificados hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y días festivos el juego mantiene su vigencia ordinaria en horarios vespertinos similares.



Para los ciudadanos que deseen seguir el sorteo en directo, la señal del canal regional Telecaribe transmite el evento en vivo desde sus estudios. Asimismo, el número favorecido es publicado de forma inmediata en las plataformas digitales oficiales de los operadores y en los principales portales de noticias del país.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de una fracción o billete preimpreso con un costo obligatorio, el chance ofrece una versatilidad absoluta que se adapta al bolsillo del consumidor:



Mecánica: El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: Es posible realizar apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos colombianos (más el valor correspondiente al IVA legal).

Es posible realizar apuestas desde un monto mínimo de colombianos (más el valor correspondiente al IVA legal). Modalidades: El jugador puede optar por el "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o el "combinado" (mismas cifras en cualquier orden). También es válido apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas cifras del premio principal ("pata").

Plan de premios y retenciones tributarias

El esquema de ganancias para el chance en el país está unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si su combinación resulta favorecida en el sorteo de este viernes 22 de mayo, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos legales para efectuar el cobro de manera segura:



Estado del tiquete: El formulario de apuestas es el único soporte legal del juego. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad.

El formulario de apuestas es el único soporte legal del juego. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad. Premios menores: Si la cuantía del premio es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero.

Si la cuantía del premio es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero. Premios mayores: Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del 20% sobre el valor del premio por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del . Caducidad: Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier premio del chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Pasado este tiempo, los recursos se transfieren de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.