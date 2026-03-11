En vivo
Publicidad

Ferias de empleo con vacantes en Estados Unidos llegan a Bogotá y Medellín: ¿cómo participar?

Ferias de empleo con vacantes en Estados Unidos llegan a Bogotá y Medellín: ¿cómo participar?

Las ofertas de ambas ferias están enfocadas en los sectores de gastronomía, hotelería y turismo.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de mar, 2026
Empleos en Estados Unidos
Foto: Cortesía Chef Training U.S.

Los programas de intercambio laboral se han convertido en una alternativa para jóvenes profesionales y estudiantes latinoamericanos que buscan adquirir experiencia internacional. Es por esto que en Bogotá y Medellín se llevarán a cabo ferias de empleo con oportunidades de trabajo en Estados Unidos en sectores como gastronomía, hotelería y turismo.

Las personas seleccionadas podrán trabajar en el país a través de programas vinculados a la Visa J-1, un permiso temporal que permite participar en programas de intercambio cultural y profesional.

Fechas y horarios para participar

El evento es promovido por las organizaciones Chef Training U.S. y Travel & Language, entidades que promocionan programas de formación y experiencia laboral internacional para estudiantes y jóvenes profesionales en áreas como cocina, hotelería, turismo y hospitalidad. Ambas actúan como intermediarias entre los participantes y los programas de intercambio aprobados en Estados Unidos.

Según la información divulgada por los organizadores, el evento tendrá dos jornadas presenciales en Colombia:

Bogotá

  • Fecha: lunes 30 de marzo
  • Lugar: Spaces Conecta 80, calle 81B con avenida Boyacá, Torre Fura
  • Horarios de charlas informativas: 9:00 a. m. / 11:00 a. m. / 2:00 p. m. / 4:00 p. m.

Medellín

  • Fecha: miércoles 1 de abril
  • Lugar: Milla de Oro, carrera 43A #3 Sur-130, Torre 1, piso 3
  • Horarios de charlas informativas: 9:00 a. m. / 11:00 a. m. / 2:00 p. m. / 4:00 p. m.

¿Cuáles son las ofertas, requisitos y beneficios?

La oferta está dirigida a estudiantes o egresados de máximo un año o personas empíricas con más de cinco años de experiencia en el sector gastronómico, hotelero y turístico. Las organizaciones los contactarán, en caso de ser elegidos, con restaurantes y hoteles de alto nivel ubicados en todo Estados Unidos para llevar a cabo su programa de prácticas remuneradas.

Desde Chef Training U.S. explicaron a Noticias Caracol que todas las personas seleccionadas firmarán contratos con las empresas por prácticas remuneradas, los cuales suelen tener una duración de entre tres a doce meses, y pagos de 20 a 30 dólares por hora. Por supuesto, también deberán cumplir con obligaciones como 32 a 40 horas de trabajo semanales y pago de algunos impuestos en el país que les aplican.

También agregaron que hay posibilidad de que las personas elegidas se queden más tiempo, consigan nacionalidad u ofertas en otros países del mundo gracias a su desempeño en las prácticas remuneradas. Sin embargo, este es un proceso que se lleva de manera individual y aparte de los organizadores de las ferias de empleo.

Las personas interesadas en asistir a las ferias deben registrarse previamente con los organizadores para confirmar su cupo en una de las charlas programadas. En las charlas no solo se hablará de las vacantes, sino del proceso de visado que realizarán para poder trabajar en el país norteamericano, el proceso de aplicación, orientación previa al viaje y acompañamiento durante la experiencia internacional.

Qué es la visa J-1 y cómo funciona

El eje de estas oportunidades laborales es la visa J-1, un permiso de no inmigrante creado para facilitar el intercambio cultural y profesional entre Estados Unidos y otros países.

De acuerdo con información del U.S. Citizenship and Immigration Services, esta visa permite que extranjeros participen temporalmente en programas de intercambio aprobados para estudiar, investigar, enseñar o recibir capacitación profesional en Estados Unidos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

