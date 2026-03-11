Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores

La transmisión oficial del sorteo El Sinuano Día hoy miércoles, 11 de marzo de 2026, se realiza en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Allí se muestran todas las etapas del proceso, lo que permite seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real. Este se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos, y mantiene un horario fijo. No olvide que este sorte inicia siempre a las 2:30 de la tarde.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Cuando termina la transmisión del sorteo, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Este proceso permite que todas las personas participantes consulten de inmediato el número seleccionado. Para registrar el número ganador, se debe anotar la combinación exactamente como aparece en pantalla. No se modifica ningún dígito, porque cada cifra hace parte del resultado oficial. En los casos en que el sorteo incluya una quinta cifra, esta también debe registrarse tal como se muestra. Conservar la secuencia completa y en el orden correcto facilita la verificación del resultado en caso de acierto y asegura que coincida con el registro oficial del sorteo.



Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 9754

: 9754 Quinta cifra: 3

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.



Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co