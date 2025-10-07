Resultados Caribeña Día último sorteo martes 7 de octubre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
Hoy, martes 7 de octubre de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más consultados por quienes siguen los resultados de chance en Colombia. Este sorteo está programado para realizarse a las 2:30 de la tarde, como es habitual en su jornada diurna. A esta hora, muchas personas ya están pendientes del desarrollo del sorteo, bien sea por tradición, por costumbre o por interés en los resultados. La expectativa se concentra en la combinación de cuatro cifras que será extraída mediante el sistema oficial, el cual garantiza transparencia y aleatoriedad en cada jornada.
Como ocurre con otros sorteos similares, La Caribeña Día se transmite en vivo y sus resultados son publicados poco después de la extracción. Quienes participan o siguen el juego suelen consultar los números ganadores a través de medios digitales, canales oficiales o redes sociales. La operación se ajusta a lo dispuesto por las autoridades competentes, y los resultados se publican en los canales oficiales para consulta de los participantes. Entre las principales modalidades se encuentran:
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|06 de octubre de 2025
|5218
|Caribeña Noche
|06 de octubre de 2025
|7497
|Caribeña Día
|05 de octubre de 2025
|3682
|Caribeña Noche
|05 de octubre de 2025
|4984
|Caribeña Día
|04 de octubre de 2025
|5972
|Caribeña Noche
|04 de octubre de 2025
|2294
|Caribeña Día
|03 de octubre de 2025
|1078
|Caribeña Noche
|03 de octubre de 2025
|4962
|Caribeña Día
|02 de octubre de 2025
|5634
|Caribeña Noche
|02 de octubre de 2025
|9892
|Caribeña Día
|01 de octubre de 2025
|2692
|Caribeña Noche
|01 de octubre de 2025
|2312
|Caribeña Día
|30 de septiembre de 2025
|0949
|Caribeña Noche
|30 de septiembre de 2025
|0157
|Caribeña Día
|29 de septiembre de 2025
|0021
|Caribeña Noche
|29 de septiembre de 2025
|7162
|Caribeña Día
|28 de septiembre de 2025
|1433
|Caribeña Noche
|28 de septiembre de 2025
|1924
|Caribeña Día
|27 de septiembre de 2025
|5066
|Caribeña Noche
|27 de septiembre de 2025
|7833
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL