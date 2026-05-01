Resultados Caribeña Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche juega una nueva edición este viernes 1 de mayo de 2026, manteniéndose como uno de los chances más populares en Colombia. Cada jornada, miles de apostadores siguen atentos este sorteo con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Este juego, nacido en la región Caribe, se ha consolidado a nivel nacional gracias a su formato sencillo, su frecuencia diaria y la confianza que genera entre los jugadores.



Resultados Caribeña Noche hoy, 1 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los números ganadores:

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Número ganador: Por confirmar

Por confirmar Quinta cifra: Por confirmar

Se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Caribeña Noche?

Participar en Caribeña Noche es fácil:

Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

(del 0000 al 9999). Definir el valor de la apuesta (desde aproximadamente $500 pesos ).

). Seleccionar la modalidad de juego.

Modalidades y premios

Este chance ofrece diferentes formas de ganar:



Cuatro cifras (directo): acierto exacto del número.

acierto exacto del número. Tres cifras: coincidencia de las últimas cifras en orden.

coincidencia de las últimas cifras en orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto del último número.

El valor del premio depende del monto apostado y del nivel de acierto.



¿Cuándo se juega Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de Telecaribe y plataformas digitales autorizadas.



¿Cómo reclamar premios?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

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Conservar el tiquete original en buen estado .

. Verificar el resultado en canales oficiales.

Presentar documento de identidad.

Premios menores: se cobran en puntos autorizados.

Premios mayores: requieren trámite en oficinas principales.

Recuerde que los premios superiores a 48 UVT tienen una retención del 20 %, según la normativa vigente.

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La Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo viva la ilusión diaria de miles de jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.