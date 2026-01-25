Resultados Caribeña Noche, último sorteo del domingo 25 de enero de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos por los apostadores en Colombia y mantiene hoy, domingo 25 de enero de 2026, la atención de miles de jugadores que consultan los resultados oficiales del sorteo nocturno. Su mecánica sencilla y la posibilidad de participar con apuestas accesibles la consolidan como una de las opciones más tradicionales del chance en el país.



La Caribeña Noche se desarrolla bajo supervisión oficial y cuenta con una amplia red de puntos de venta, lo que facilita el acceso de jugadores en distintas regiones del territorio nacional, su sorteo se puede ver a través del canal regional Telecaribe.

Resultados EN VIVO de La Caribeña Noche, último sorteo

De acuerdo con la información oficial correspondiente al sorteo más reciente de La Caribeña Noche, los números ganadores son los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Una vez finalizado el sorteo, las autoridades del juego recomiendan a los jugadores revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar el resultado en puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿A qué hora juega La Caribeña Noche?

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. y domingos a las 8:30 p.m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de concluida la transmisión y pueden consultarse el mismo día.



¿Cuáles son las modalidades de La Caribeña Noche?

Este juego de azar ofrece distintas modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador participe según su presupuesto y nivel de riesgo. Las opciones disponibles son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

La Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



Valor mínimo por apuesta: $500 pesos colombianos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de La Caribeña Noche?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos.

Documentos requeridos para todos los premios:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: además del SIPLAFT, presentar certificación bancaria vigente a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con cada sorteo, La Caribeña Noche reafirma su tradición y continúa siendo una referencia diaria para los apostadores que confían en que la suerte les sonría en la jornada nocturna.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



