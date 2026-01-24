Resultados Caribeña Noche, último sorteo del viernes 24de enero de 2026: números ganadores

Como es costumbre, un nuevo sorteo de La Caribeña Noche se realiza en la noche de este sábado 24 de enero de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados por los apostadores en Colombia. Este chance, que se juega de lunes a sábado, mantiene una alta participación gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de apostar con valores accesibles.
Cada noche, miles de jugadores siguen la transmisión oficial para conocer el número ganador y verificar si su tiquete coincide con el resultado del sorteo. La Caribeña Noche se desarrolla bajo supervisión oficial y puede seguirse en tiempo real a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y confiabilidad en el proceso.
Resultados EN VIVO de La Caribeña Noche, último sorteo
De acuerdo con la información oficial correspondiente al último sorteo realizado, los números ganadores de La Caribeña Noche son los siguientes:
- Número ganador:
- Quinta cifra:
Una vez concluido el sorteo, se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar el resultado con el vendedor autorizado o mediante los canales oficiales del chance, antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
¿A qué hora juega La Caribeña Noche?
El sorteo de La Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días de lunes a sábado a las 10:30 p.m. Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizada la transmisión y pueden consultarse el mismo día.
¿Cómo se juega el chance La Caribeña Noche?
Este juego de azar ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite participar de acuerdo con el presupuesto y el nivel de riesgo que el jugador desee asumir. Las opciones disponibles son:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: acertar únicamente la última cifra del número ganador.
¿Cuánto cuesta apostar en La Caribeña Noche?
La Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores. Los montos establecidos son:
- Valor mínimo por apuesta: $500 pesos colombianos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos colombianos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio de La Caribeña Noche?
El proceso de reclamación de premios depende del monto ganado, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Sin embargo, existen documentos básicos obligatorios para cualquier caso.
Documentos requeridos para todos los premios:
- Tiquete original correctamente diligenciado, sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos adicionales según el valor del premio:
- Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: además del SIPLAFT, se exige una certificación bancaria vigente a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co