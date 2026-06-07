Resultados Chontico Día hoy, domingo 7 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Chontico Día realiza una nueva jornada este domingo 7 de junio de 2026. Como ocurre diariamente, los participantes pueden consultar la combinación oficial una vez concluya la extracción y verificar si los números registrados en sus tiquetes coinciden con los resultados certificados por el operador autorizado.



Este juego de apuesta permanente forma parte de los sorteos que se realizan todos los días del año en Colombia, incluidos domingos y festivos. Tras la publicación de las cifras oficiales, los jugadores pueden revisar sus apuestas y confirmar si obtuvieron algún premio de acuerdo con las modalidades habilitadas por el reglamento del juego.

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Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente a través de canales oficiales y conservar el comprobante original en buen estado para cualquier eventual proceso de reclamación.

Resultados Chontico Día del domingo 7 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 6960

6960 Quinta cifra: 3

Los resultados son divulgados por los operadores autorizados después de concluir el proceso de extracción y validación.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día realiza sorteos los 365 días del año. La extracción oficial se lleva a cabo a la 1:00 p.m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada.



Una vez finaliza el procedimiento correspondiente, las cifras oficiales son publicadas en los canales habilitados para consulta de los participantes.

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¿Cómo funciona Chontico Día?

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

Los participantes pueden realizar sus jugadas en puntos autorizados, establecimientos habilitados y plataformas digitales que cuenten con permiso para operar juegos de suerte y azar en Colombia.

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El sistema también permite escoger manualmente la combinación deseada o utilizar mecanismos automáticos de generación de números.

Modalidades de premio

Chontico Día contempla diferentes categorías de pago dependiendo del número de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Una cifra (uña).

Dos cifras (pata).

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

La cuantía del premio depende tanto de la modalidad seleccionada como del valor apostado por cada participante al momento de adquirir el tiquete.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original sin deterioros, tachaduras o alteraciones, ya que este documento constituye el soporte necesario para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Información adicional cuando se trate de premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias y requisitos establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

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Así puede verificar los resultados

Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente los datos impresos en el tiquete antes de abandonar el punto de venta y consultar los resultados únicamente mediante fuentes oficiales.

También sugieren evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de prevenir posibles inconvenientes relacionados con la validación de premios.

Con la publicación de los resultados de este domingo 7 de junio de 2026, los participantes podrán verificar si la combinación registrada en sus apuestas coincide con las cifras oficiales definidas durante el sorteo de Chontico Día.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co