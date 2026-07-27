¿Cuáles CDT están pagando más por invertir $10 millones en julio 2026? Esto dice la Superfinanciera

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan siendo una de las alternativas utilizadas por quienes buscan obtener rendimientos a cambio de mantener su dinero durante un plazo determinado. En julio de 2026, varias entidades financieras reportaron tasas de interés superiores al 13 % efectivo anual para CDT a 360 días, según la información divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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La entidad publica periódicamente las tasas efectivas anuales reportadas por los establecimientos de crédito. El más reciente informe tiene corte al 23 de julio de 2026 y muestra los rendimientos ofrecidos para distintos plazos de inversión. Para una persona interesada en invertir $10 millones durante un año, la diferencia entre escoger una entidad con una tasa de 13 % y otra con una tasa de 9 % puede representar varios cientos de miles de pesos en rendimientos al finalizar el periodo.



Los CDT que más están pagando a un plazo de 360 días

Tomando como referencia el plazo de 360 días, uno de los más consultados por los inversionistas, la entidad con la tasa más alta reportada fue Banco Pichincha, con 13,45 % efectivo anual. Detrás aparecen KOA CF con 13,35 %, Banco Serfinanza con 13,11 %, Credifamilia con 13 %, IRIS CF con 13 %, Bancamía con 13,02 % y BAN100 con 13,02 %. También figuran Mibanco con 12,96 %, Banco de Occidente con 12,23 %, Bancoomeva con 12,21 %, Finandina con 12,43 % e Itaú con 12,03 %. El reporte refleja que las entidades financieras continúan presentando diferencias de varios puntos porcentuales entre una y otra para un mismo plazo de inversión.



¿Cuánto podría ganar una persona por invertir $10 millones en un CDT?

Si una persona deposita $10 millones en un CDT a 360 días con una tasa cercana a 13,45 %, el rendimiento bruto estimado al finalizar el plazo sería de aproximadamente $1,34 millones. En cambio, una tasa de 9,72 %, como la reportada por Banco Agrario para ese mismo plazo, generaría cerca de $972.000 antes de impuestos y retenciones aplicables. La comparación permite observar cómo una diferencia de pocos puntos porcentuales puede traducirse en montos adicionales para quienes mantienen el dinero invertido durante un año completo.



Entidades que ofrecen CDT con tasas por encima del 13 %

Los datos de la Superintendencia Financiera muestran que varias entidades lograron superar la barrera del 13 % efectivo anual para CDT a 360 días. Entre ellas aparecen:



Banco Pichincha: 13,45 %.

KOA CF: 13,35 %.

Banco Serfinanza: 13,11 %.

Credifamilia: 13,00 %.

IRIS CF: 13,00 %.

Bancamía: 13,02 %.

BAN100: 13,02 %.

Este grupo encabeza el listado de rendimientos reportados para inversiones de un año. Entre los bancos de mayor presencia en el país, las tasas reportadas para CDT a 360 días fueron distintas entre sí. Banco de Bogotá registró 11,38 %, BBVA Colombia 11,94 %, Bancolombia 11,66 %, Banco Davivienda 11,11 %, Banco Popular 10,99 %, Banco de Occidente 12,23 % e Itaú 12,03 %. Estos datos permiten comparar las condiciones ofrecidas por entidades ampliamente conocidas frente a otras compañías financieras y cooperativas que participan en el mercado de CDT.



Así quedó el ranking para CDT a 360 días en julio de 2026

Con corte al 23 de julio de 2026, estas fueron las tasas efectivas anuales reportadas por las entidades financieras para CDT a 360 días, ordenadas de mayor a menor:



Banco Pichincha: 13,45 %

KOA CF: 13,35 %

Banco Serfinanza: 13,11 %

Bancamía: 13,02 %

BAN100: 13,02 %

Credifamilia: 13,00 %

IRIS CF: 13,00 %

Mibanco: 12,96 %

CREZCAMOS: 12,83 %

Banco de Occidente: 12,23 %

Bancoomeva: 12,21 %

Itaú: 12,03 %.

BBVA Colombia: 11,94 %

DAVIBANK: 11,91 %

Credifamilia: 11,84 % para el rango entre 181 y 359 días; sin embargo, a 360 días reportó 13 %

Banco de Bogotá: 11,38 %

Banco Davivienda: 11,11 %

Banco Popular: 10,99 %

Bancolombia: 11,66 %

Banco Agrario: 9,72 %

De acuerdo con la información de la Superintendencia Financiera, la diferencia entre la tasa más alta para CDT a 360 días, correspondiente a Banco Pichincha (13,45 %), y la más baja entre las entidades analizadas, Banco Agrario (9,72 %), fue de 3,73 puntos porcentuales.

ÁNGELA URREA PARRA

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