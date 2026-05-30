Resultados Chontico Día hoy, sábado 30 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado 30 de mayo de 2026 se realiza una nueva edición de Chontico Día, uno de los sorteos de chance más populares en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de apostadores. Desde tempranas horas, los jugadores permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales con la expectativa de conocer si su número resulta favorecido.

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La amplia participación que registra este sorteo se debe a su frecuencia, facilidad de juego y variedad de premios. Cada jornada representa una nueva oportunidad para quienes buscan acertar la combinación ganadora y obtener una recompensa económica a partir de una apuesta de bajo costo.

Resultados Chontico Día del 30 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de este sábado, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 8844

La Quinta: 7

Chontico Día se ha consolidado como una de las modalidades de chance más reconocidas en varias regiones del país, gracias a la confianza de los jugadores y a la transparencia que caracteriza cada una de sus transmisiones.



¿Cómo jugar Chontico Día?

La mecánica del juego permite a los participantes elegir una combinación de entre una y cuatro cifras dentro del rango comprendido entre 0000 y 9999. Dependiendo de la modalidad seleccionada y del nivel de acierto obtenido, los premios pueden variar significativamente.



Entre las principales opciones de apuesta se encuentran:

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Apuesta directa: el número elegido debe coincidir exactamente con el resultado oficial y en el mismo orden.

Apuesta combinada: permite ganar si las cifras coinciden en diferente orden, aunque con un premio menor frente a la modalidad directa.

Además, el sorteo incorpora la denominada "Quinta", una cifra adicional que amplía las posibilidades de obtener premios para los participantes.

Plan de premios de Chontico Día

El sistema de pagos de este juego es uno de los aspectos que más atrae a los apostadores. Dependiendo del tipo de acierto, los premios pueden multiplicar considerablemente el valor de la apuesta inicial.

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Los principales pagos incluyen:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo jugado.

Tres cifras directas: 400 veces la apuesta.

Dos cifras o "pata": cerca de 50 veces el valor apostado.

Una cifra o "uña": aproximadamente cinco veces la inversión realizada.

Estas alternativas permiten que los jugadores tengan diferentes opciones de obtener ganancias en cada jornada.

Recomendaciones para reclamar un premio

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para realizar cualquier proceso de reclamación.

Asimismo, el cobro de premios únicamente puede realizarse presentando un documento de identidad válido y cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad operadora. Dependiendo del monto obtenido, algunos premios pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que otros requieren trámites adicionales.

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También es importante recordar que los premios están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, especialmente en los casos de montos elevados que superan los límites establecidos por la ley.