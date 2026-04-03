Resultados Chontico Día último sorteo del viernes 3 de abril de 2026: números ganadores

Este viernes 3 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de azar diarios más populares en Colombia, que reúne a miles de apostadores atentos a conocer la combinación ganadora. El sorteo se lleva a cabo a la 1:00 p. m., como es habitual, y su transmisión puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales autorizados.



La expectativa se mantiene entre los jugadores que participan con diferentes modalidades de apuesta, buscando acertar las cifras ganadoras y obtener premios que varían según el nivel de coincidencia con el resultado oficial.



Resultados Chontico Día del viernes 3 de abril de 2026

Al finalizar el sorteo de hoy, se conocerán los números oficiales correspondientes a esta jornada:



Número ganador: 4711

4711 Quinta cifra: 5

Las autoridades del juego recomiendan a los participantes verificar cuidadosamente sus tiquetes una vez se publiquen los resultados. Es fundamental que el boleto se conserve en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este documento es el único válido para reclamar cualquier premio.



¿Cómo jugar Chontico Día?

El proceso para participar en Chontico Día consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de la apuesta, que puede iniciar desde los $500 pesos. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, papelerías, droguerías y supermercados, así como en plataformas digitales habilitadas.

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Este juego ofrece distintas modalidades, lo que permite a los jugadores aumentar sus posibilidades de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas:



Una cifra (uña): se gana al acertar el último dígito.

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras.

Tres cifras (pleno y combinado): acierto de las tres últimas cifras en orden exacto o en cualquier orden.

Cuatro cifras (superpleno y supercombinado): acierto del número completo en orden exacto o en cualquier orden.

Cada modalidad tiene un plan de pagos específico que se define al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para reclamar premios depende del monto ganado. Para valores inferiores a $100.000 pesos, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, presentando el documento original.

En premios iguales o superiores a esta cifra, el cobro debe gestionarse en puntos autorizados, como oficinas de operadores habilitados. En estos casos, el ganador debe presentar su documento de identidad, una copia de la cédula y diligenciar los datos solicitados en el reverso del tiquete. Para montos más altos, pueden exigirse requisitos adicionales, como el Registro Único Tributario (RUT).



El plazo máximo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo. Si este tiempo se cumple sin que se realice el cobro, se pierde el derecho al mismo, según la normativa vigente.



Con el sorteo de este viernes 3 de abril de 2026, Chontico Día continúa consolidándose como una de las principales opciones de chance diario en el país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que esperan acertar el número ganador y cambiar su suerte.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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